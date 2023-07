Madagascar: Festival des Baleines 2023 - Le beach rugby au programme

Le Festival des Baleines, édition 2023, se déroulera du 15 au 23 juillet prochain sur l'île de Sainte-Marie.

En plus de ses aspects culturels, le beach rugby sera à l'honneur lors de cet événement tant attendu. L'organisation est assurée par l'association 974 Action, dans le but de permettre aux jeunes malgaches de profiter de l'esprit du beach rugby des autres pays, notamment La Réunion et les Anjouan Comores. Madagascar sera représenté par une équipe du Village d'Akamasoa, de la région de Betsiboka et Atsinanana. Les équipes réunionnaises, anjouanaises des Comores et les 17 fokontany de Sainte-Marie participeront également à l'événement.

« À travers cette invitation que nous avons eue pour le Festival des Baleines, je souhaite valoriser tant les jeunes que les animateurs. L'objectif est de rassembler régulièrement les jeunes dans l'esprit du beach rugby », a expliqué Claude Henry, président de l'association. Cette nouvelle discipline a été introduite dans les îles voisines en 2009. Des séances de perfectionnement de beach rugby, de beach soccer senior, de pétanque, de golf et de course de pirogues seront également au programme. Divers prix, tels que les maillots de Toulouse et de l'équipe de France de rugby, seront remis aux vainqueurs.