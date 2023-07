Madagascar: « Youth Corner 2023 » - Une opportunité pour les jeunes

Le stade Barea Mahamasina a abrité, depuis hier, le grand salon dénommé « Youth Corner 2023 ».

Cet évènement dédié à la jeunesse vise à mettre les jeunes en lien aux différentes opportunités nationales, régionales, sous-régionales, francophones et internationales existantes tenant compte des thématiques-clés relatives à l'éducation pour la paix, l'éducation environnementale et l'éducation anti-corruption, au civisme, au renforcement de la démocratie, aux loisirs sains, interactifs et éducatifs. C'est aussi l'occasion de capitaliser les formations en « Life Skills Fanoitra ». Toutes les entités travaillant avec et pour les jeunes sont présentes à cet évènement, notamment les ministères, les ambassades, les organismes internationaux, les associations et institutions privées. D'ailleurs, des stands ont été érigés sur les lieux où les jeunes peuvent participer aux formations et ateliers pratiques en art culinaire , art floral, savon artisanal sans oublier les recrutements et les espaces loisirs.

Encouragement

A l'issue de la cérémonie officielle, André Haja Resampa, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a indiqué que la participation des jeunes est un bon investissement dans l'optique du développement durable. Il a également fait part de son soutien inconditionnel aux jeunes tout en soulignant l'importance de la jeunesse dans la société. Il n'a pas manqué de féliciter l'engouement des participants et des organisateurs pour le bon déroulement de cet événement de grande envergure. Les jeunes qui ont soif de connaissance et de réussite peuvent encore se rendre au stade Barea Mahamasina, ce jour. Il faut, certes, savoir saisir ces chances qui se présentent spontanément, mais il est aussi important d'aller les dénicher !