Madagascar: PLAE VI - Des approches innovantes et intégrées menées pour soutenir l'agriculture

Le Programme de Lutte antiérosive (PLAE VI) est à sa sixième phase. Cinq régions de Madagascar bénéficieront de ce projet de développement conjuguant la protection des bassins versants et la restauration des paysages forestiers.

Le PLAE VI contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la préservation de la biodiversité unique de Madagascar, à l'atténuation des effets du changement climatique et à la réduction de la pauvreté en zones rurales. Sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de Madagascar et grâce aux co-financements de la banque allemande de développement KfW, le PLAE VI intervient dans un contexte complexe où la déforestation à Madagascar, amplifiant les effets du changement climatique, entraîne l'érosion des terres cultivables. Ce qui met ainsi en péril les moyens de subsistance des petits producteurs des zones rurales et induit une insécurité alimentaire latente dans le pays.

45 000ha de paysages restaurés

Pour cette sixième phase, face à ces effets en cascade, le projet capitalise sur ses 25 ans d'appui technique dans la mise en oeuvre de solutions intégrées et innovantes articulées autour de quatre composantes. Il s'agit de l'établissement de reboisement de production pour les ménages et pour les communes, de la mise en défens des forêts existantes dans la commune, de l'installation de l'agroforesterie et de l'amélioration des pâturages individuels durables, avec la lutte antiérosive mécanique et la sécurisation foncière comme activités transversales.

Comme résultats attendus, 45.000 ha de paysage et forêts dans 20 communes réparties dans les régions Boeny, Betsiboka, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra et d'Ihorombe seront ainsi restaurés d'ici 2027, avec l'implication des communautés locales qui seront à la fois acteurs et bénéficiaires. Plus de 150.000 ruraux sont prévues être impactées directement par les activités du PLAE VI.