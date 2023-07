Madagascar: Travaux publics - Sept routes nationales et onze rues de Tanà à réhabiliter

Le président de la République Andry Rajoelina a dirigé un Conseil des ministres restreint hier au Palais d'Etat à Ambohitsorohitra, et ce, en présence du Premier ministre Christian Ntsay, du ministre en charge des Travaux Publics et du ministre de la Communication et de la Culture en tant que porte-parole du gouvernement.

L'ordre du jour comprend essentiellement la réhabilitation des sept routes nationales et onze rues de Tanà. Il s'agit notamment des Routes Nationales No 2 ou RN2, reliant Antananarivo et Toamasina, No 4 ou RN4 desservant la Capitale et Mahajanga, No 6 ou RN6 qui assure la liaison entre Antsiranana et Ambondromamy, No7 ou RN7 menant à Toliara au départ d'Antananarivo. Les Routes Nationales No 9 ou RN9 qui relie Toliara à Mandabe en passant par Bevoay, Manja et Morondava, No 11 ou RN11 desservant Mananjary et Nosy Varika ainsi que la Route Nationale No 14 ou RN14 traversant Ifanadiana et Ikongo, sont également à réfectionner.

Construction d'un plus grand pont

Des tronçons de routes sur ces artères principales de la Grande île sont déjà en cours de réhabilitation. D'autres portions de ces routes nationales sont encore à réparer et les travaux de réfection qui seront bientôt lancés seront financés via les ressources propres internes de l'Etat, a-t-on communiqué. Parlant de la RN2 dont l'état de dégradation plus avancé a fait la grogne des usagers de la route, entre autres, le tronçon de route entre PK11 et PK 78+100 et les routes passant la ville de Moramanga ainsi que la portion reliant Antsampanana et Brickaville, seront à réhabiliter.

%

Concernant la RN4 et la RN6, des travaux de réfection seront prévus respectivement entre le PK 403 et le PK 460 ainsi qu'entre le PK32 et PK 409. Pour la RN7, l'Etat à travers le ministère des Travaux Publics prévoit de réhabiliter la portion de route desservant Ambositra et Ambodiala. S'agissant de la Route Nationale No 9, ce Conseil des ministres restreint a approuvé le lancement des travaux de construction du pont sur le fleuve de Mangoky qui est prévu à la fin de ce mois de juillet. Ce plus grand pont jamais construit à Madagascar, ayant une longueur de 880 mètres, sera réalisé par l'entreprise CRBC adjudicataire du marché public. Quant à la réhabilitation de la RN9, l'Etat procédera incessamment à son inauguration étant donné que les travaux seront bientôt achevés, d'après toujours le compte-rendu du Conseil des ministres restreint.

Traitement des points noirs

En revanche, des points noirs seront traités sur la RN11 reliant Mananjary et Nosy Varika. Il en est de même pour les travaux de réhabilitation à mener sur la RN14. Cela concerne principalement le traitement des points noirs sur le tronçon de route entre le PK17 et le PK92 qui va desservir deux régions, à savoir Vatovavy et Fitovinany, en passant par Ifanadiana et Ikongo. Par ailleurs, la réfection des onze rues dans la capitale a également été approuvée en Conseil des ministres restreint qui a été dirigé hier par le président de la République, au Palais d'Ambohitsorohitra. Des travaux sur certaines portions de rues sont déjà en cours, a-t-on conclu.