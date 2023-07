Ile Maurice: Traffic de drogue allégué - Laval Dass nie toute implication

Laval Gino Dass qui est en détention depuis le 3 juillet nie toute implication dans le trafic de drogue.

Ce tour opérateur qui fait des courses pour les employés des entreprises que gère Vimen Sabapati a participé à une reconstitution des faits le jeudi 6 juillet.

L'exercice a débuté à Vacoas pour se terminer à Port-Louis devant la Sterling House qui abrite aussi le Passport & Immigration Office.

Dass a été arête sous une accusation provisoire de 'aiding and abetting in the commission of a crime' dans le sillage de l'enquête sur la saisie de Rs 150 millions d'héroïne le 4 mai dernier.

La police a relevé des incohérences dans sa version des faits que Dass fournie à la PHQ Special Striking Team peu après l'arrestation de Vimen Sabapati.

Dass est revenu sur les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé à côtoyer Vimen Sabapati. Il a expliqué qu'il gagne sa vie comme tour operateur et a l'habitude de faire des courses pour ce dernier. Il est en principe payé pour les courses qu'il effectue. Il a l'habitude de faire des courses pour les employés de Vimen Sabapati dans un business de restauration.

Le jour de son arrestation, Vimen Sabapati avait demandé à Dass de le rejoindre à Vacoas car il avait à récupérer quelque chose à Port-Louis. Comme on rencontre des problèmes de parking dans la capitale, Vimen Sabapati lui a demandé s'il pouvait l'accompagner. Vimen Sabapati était au volant du véhicule et a déposé Laval Dass près de la Sterling House passeport où il est allé récupérer une enveloppe d'un avocat qui avait accepté de sponsoriser deux athlètes de Mua Thaï.

%

Pendant ce temps, Vimen Sabapati attendait à la rue Poudrière et c'est là qu'il s'est fait arrêter par l'équipe de la SST.

Dass a été questionné sur la saisie de drogue dans le 4x4, il a fait comprendre qu'il ne savait pas qu'il y avait de la drogue dans le véhicule et qu'il était venu que pour accompagner et rendre service à Sabapati. « Line dire mwa si mo kapav vine are li pou ale cherche ene commission » a relaté Laval Dass lors de son interrogatoire.

Le suspect est représenté par Me Neeven Moonesamy et ce dernier a logé une motion en cour pour sa remise en liberté conditionnelle. Les débats ont été fixés au 10 juillet.