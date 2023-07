Ile Maurice: Retrait de One Day Or Day One - L'incompréhension des commissaires

C'est la 15e journée. Le cheval One Day Or Day One était dans les entrées. Reste qu'à son arrivée à Port-Louis, jeudi matin, il a été renvoyé à Balaclava peu après.

C'est l'incompréhension du côté des commissaires des courses, qui rappellent à l'entraîneur Praveen Nagadoo qu'il n'est pas autorisé à retirer (scratch) un cheval de son propre chef. L'affaire a été renvoyée au 17 juillet et la version du Head Of Security de People's Turf PLC, Danraj Damadarsing, sera entendue ce jour-là.

La décision de scratch One Day Or Day One des declarations de la 15e journée a provoqué l'annulation d'une course où Zum Zum et Wilde World étaient engagés. Que s'est-il passé exactement ? C'est ce que les commissaires ont tenté de tirer au clair, hier. Or, cela dit, ce n'est pas une mince affaire.

L'entraîneur Praveen Nagadoo et son fils Naveen ont dit que One Day Or Day One a refusé de descendre du camion à son arrivée au Champ de Mars à 4 h 30, jeudi, soit à deux jours de la 15e journée au cours de laquelle il devait courir. Le cheval se serait fait mal aux genoux en tombant à deux reprises. C'est alors que les Nagadoo ont pris la décision de le renvoyer immédiatement à Balaclava.

Et cela, sans en informer la vétérinaire en chef de la Horse Racing Division (HRD), le Dr Marie Claire Domaingue, ou un représentant de la HRD. C'est du moins le reproche que les commissaires ont adressé à l'entraîneur. «You can't scratch a horse by yourself, Mr Nagadoo !», lui a reproché Deanthan Moodley, Racing Executive Officer & Chairman of Stipendiary Stewards à la HRD.

Ayant été informé de la situation sur le tard, Deanthan Moodley devait demander à la vétérinaire de se rendre à Balaclava pour évaluer l'état de santé de One Day Or Day One. Chose que le Dr Domaingue a faite après sa ronde habituelle, qui commence à 7 heures au Champ de Mars. À Petit-Gamin, elle a vu que le cheval ne présentait aucune blessure, qui aurait pu avoir été causée par ladite chute dans le float.

Si le Dr Domaingue a reconnu que le cheval «was not moving well», elle a déclaré qu'elle n'aurait pas recommandé de le retirer de la course. En même temps, le Dr Domaingue a rapporté que plusieurs chevaux commencent leurs efforts sans échauffement, c'est-à-dire assez mal. Plus tard, la vétérinaire a affirmé n'avoir décelé aucune douleur dans les genoux du cheval.

Le Chairman of Stipendiary Stewards à la HRD a souligné que Praveen Nagadoo n'a pas jugé utile d'informer qui que ce soit entre 4 h 30, heure d'arrivée du cheval au Champ de Mars, jusqu'à l'arrivée de la vétérinaire au même endroit. Une blessure à l'oeil du cheval aurait aussi posé problème. Les Nagadoo semblaient insister sur la gravité du cas alors que cela ne se reflétait guère sur la vidéo projetée dans la salle des commissaires.

Il y a, somme toute, désaccord entre les informations de la vétérinaire et celles rapportées par les Nagadoo. D'où la nécessité d'avoir la version de Danraj Damadarsing, qui a accompagné la Dr Domaingue lors de cet examen du cheval. L'affaire sera entendue dans deux semaines, quand Naveen Nagadoo sera rentré au pays.