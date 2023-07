Ile Maurice: Accident à Belle-Rose - 3e mort sous le métro

Triste fin pour Gilbert Sobee, un sans domicile fixe. Après deux accidents mortels à Beau-Bassin et à Curepipe, voilà qu'un tram de Metro Express est impliqué dans un troisième accident survenu hier à l'avenue Victoria à Quatre-Bornes, tout près de la station de Belle-Rose, vers les 19h15. Le tram venait de Curepipe et se rendait à Port-Louis lorsque ce piéton âgé de 47 ans a surgi devant le véhicule qui l'a heurté de plein fouet.

L'homme a atterri de l'autre côté de la route. L'ambulance du SAMU, des agents du poste de police de Quatre-Bornes, les pompiers sont arrivés sur place. Le médecin de l'ambulance a confirmé le décès de la victime sur place. Le corps a été transporté à l'hôpital de Candos pour une autopsie.

Selon nos informations, la victime, Gilbert Sobee, 47 ans, réside dans un centre pour sans-abris à St-Jean. Dans un communiqué, Metro Express Ltd exprime ses regrets après cet accident mortel.

Selon le protocole, les services d'urgence comprenant la police, les pompiers et l'ambulance du SAMU et les équipes de l'Opération, Maintenance et Sécurité étaient présents sur place pour donner assistance et pour la coordination. Le service du métro a été interrompu et un service de bus a été immédiatement fourni pour les passagers qui étaient dans le tram et qui se rendaient à Port-Louis.

Le premier accident mortel impliquant un tram de Metro Express avait eu lieu à Barkly le 23 février 2020. Yannick Permal, qui était à moto, avait traversé devant un tram en brûlant le feu rouge. Le deuxième accident s'est produit, à Curepipe, le samedi 6 mai dernier. La victime, Henashma Beeharry-Ramtohul, 30 ans, traversait les rails lorsqu'elle a été fauchée.