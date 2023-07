Algérie: Festival des Aïssaoua à Mila - 'Hafoudhia' et 'Rachidia' conquièrent le public à la clôture

MILA — Les associations "Hafoudhia" de la wilaya de Biskra et "Rachidia" de Constantine ont conquis le public présent à la maison de la culture M'barek El-Mili de Mila à la soirée de clôture vendredi de la 12ème édition du festival national des Aïssaoua.

L'assistance composée essentiellement de familles a vibré au rythme des chants spirituels de l'art Aïssaoua exécutés par "Hafoudhia" et "Rachidia" à l'instar "Allah Allah nadhkar oua nachhad" (Allah Allah, j'invoque et je contemple) , "Ya rassoul Allah, inni bik moustajir" (O prophète, je me refuge auprès de toi) et "Cheikh Abdelkader oua r'jal El Hadhra" (cheikh Abdelkader, les gens de la Hadhra).

Le commissaire du festival, Boukhmisse Boubliâ, a indiqué à l'APS que cette édition placée sous le thème "Aïssaoua.. dimension spirituelle et résistance d'une nation" s'est déroulée dans d'"excellentes conditions d'organisation" avec un programme de concerts et de conférences animés à la maison de la culture M'barek El Mila mais aussi délocalisé vers les grandes communes de Teleghma, Ferdjioua et Chelghoum Laïd dans le cadre des activités de proximité de la manifestation.

Cette 12ème édition du festival national des Aïssaoua de quatre jours a connu la participation de 12 troupes et associations versées dans l'art des Aïssaoua venues de plusieurs wilayas du pays dont Médéa, Souk Ahras, Annaba, Guelma, Laghoaut et Constantine.