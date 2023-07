Ile Maurice: Bois-Rouge - Le mauvais quart d'heure de Rajanah Dhaliah

Bien qu'il fasse profil bas depuis que son nom a été cité dans l'affaire Stag-party aux côtés de Maneesh Gobin, Rajanah Dhaliah, secrétaire parlementaire privé (PPS), a eu fort à faire lors d'une réunion, cette semaine, avec les habitants de Bois-Rouge. Quelques images de cette fameuse soirée inondent la Toile depuis.

Le député MSM de la circonscription N° 7 (Piton/Rivière-du-Rempart) Rajanah Dhaliah semble avoir eu du fil à retordre lors d'une réunion dans le village de Bois-Rouge durant la semaine écoulée. Ceux qui se sont indignés de sa présence, expliquent ne pas comprendre pourquoi le député de la majorité a voulu venir faire son «show» après quatre ans d'absence sur les lieux. «Pandan katran pann trouv personn dan sa gouverneman la, me kuman terain kumans glisé lerla ki pe trouv zot. En plus, il n'a jamais rien fait ici. D'où le fait qu'il en a pris pour son grade.» Selon plusieurs habitants présents lors de cet échange, le député orange ne proposait pas de solution ni n'était à l'écoute de leurs nombreuses doléances mais «trouvait des excuses pour justifier ce qui n'a pas été fait».

Ainsi sur quelques extraits, l'on peut entendre certains lui demander «kifer oun vinn la ?», «Zis pou ekout ou ? Nou pa enn zenfan nou, nounn fini compran», ou encore «Fodé election pré lerka vinn koz ennta. Ici zot pann fer nanié.» Et on peut entendre Rajanah Dhaliah qui tente de se justifier en disant qu'il avait posté des photos sur sa page Facebook et «mo pa fer foss promesse». A un certain moment, les habitants avançaient même qu'il n'avait pas «de parole» et qu'il ne prenait pas les «doléances en considération».

Nous avons tenté de joindre le PPS au téléphone. Le seul retour est un message automatique disant qu'il ne peut pas répondre pour l'instant.

Ce n'est pas la première fois, durant ce mandat, qu'un député de ce gouvernement a fort à faire devant le public. Récemment, l'on se rappelle que Steven Obeegadoo et Kenny Dhunoo avaient été insultés lors d'un match de football à Cité Malherbes par deux individus. L'un d'entre eux avait même été arrêté par la police par la suite. Il y a aussi eu la ministre Kalpana Koonjoo-Shah, qui avait été copieusement huée par le public lors du concert Pawandeep-Arunita au complexe multisport de Côte-d'Or dans la soirée du vendredi 22 juillet 2022. Avant cela, l'on se souvient de l'épisode au Citizens Advice Bureau de Plaine- Magnien, en avril de l'année dernière, lorsque Bobby Hurreeram et Stephan Toussaint avaient été pris à partie par une poignée d'habitants et avaient dû quitter les lieux rapidement.