Angola: Le MPLA loue le patriotisme de José Eduardo dos Santos

Luanda — Le Bureau politique du Comité central du MPLA a salué, ce samedi, le "vaillant" engagement nationaliste et patriotique, ainsi que d'autres actions menées par l'ancien Président de la République José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet 2022.

Dans un communiqué transmis ce samedi à l'ANGOP, à l'occasion de la première année du décès du président émérite du MPLA, cet organe reconnaît que ces qualités ont permis au parti de rester sur la bonne voie avec les idéaux du manifeste de sa constitution, malgré les métamorphoses imposées par la dynamique sociale dans le contexte local et international, ainsi que la fermeté dans la réalisation des aspirations de la République d'Angola.

«C'est donc avec une profonde résignation que le Bureau politique du Comité central du MPLA, au nom de ses militants, sympathisants et amis, rappelle la date, avec une douleur sans retenue, un sentiment qui se perpétue dans le coeur des Angolais en général, et des proches, qui pleurent encore la mort du défunt président émérite du MPLA », lit-on dans le document.

Pour tout ce qu'il a fait pour l'agrandissement du parti et de la Nation, poursuit-il, le BP exhorte le peuple angolais à la nécessité de travailler ensemble, avec un remarquable degré d'engagement pour le bien commun, de continuer à lutter et à travailler afin de maintenir la paix et la réconciliation nationale, comme des actes qui constituent le plus grand travail de l'homme d'État José Eduardo dos Santos.

%

Il exprime qu'un an plus tard, l'Angola et les Angolais sont toujours résignés à la disparition physique de l'un de leurs meilleurs fils, dont l'engagement inconditionnel à la cause du peuple et l'amour pour le pays l'ont élevé au panthéon des individus de référence universelle, porteurs d'indices irréfutables de verticalité et de dimension humaine.

Pour cette raison, il lance un appel à toute la nation angolaise pour transformer cette date en une journée de réflexion sur ce premier anniversaire de la mort du défunt Président émérite José Eduardo dos Santos, autour des objectifs recherchés pour la poursuite du bien-être du peuple angolais, imprégné de l'esprit que « le plus important est de résoudre le problème du peuple ».

L'ancien président de la République d'Angola, José Eduardo dos Santos, est décédé dans la ville de Barcelone, Royaume d'Espagne, en 2022, des suites de maladie.