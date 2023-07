Angola: Le secrétaire aux Municipalités souligne la déconcentration administrative

Dundo (Angola) — La déconcentration administrative est un fait en Angola et contribue à améliorer la mise en oeuvre des projets socio-économiques dans les 164 municipalités du pays, selon le secrétaire d'État aux Municipalités et au pouvoir local, Márcio Daniel.

Le dirigeant a fait cette déclaration, vendredi, lors de la cérémonie de présentation et de publicité de la 4e édition de la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola, soulignant que la déconcentration administrative a de plus en plus rapproché les services de la population et est une ligne directrice qui doit être assumée comme un « engagement de tous, avec tous et pour tous ».

Il a ajouté que le renforcement des compétences des municipalités est une réalité et un processus irréversible et les transforme en véritables pôles de développement.

« Le PIIM, le Programme de Développement Local, la Lutte contre la Faim et la Pauvreté, Kwenda et le budget participatif se manifestent comme une véritable manière de briser les tabous selon lesquels les projets socio-économiques ne peuvent être portés que par les ministères et contredisent tout scepticisme quant au processus de déconcentration des compétences », a-t-il souligné.

D'autre part, il a fait savoir que l'objectif de la Foire est de créer un espace de présentation et d'exposition des potentialités des municipalités, de promouvoir l'attraction d'investissements privés durables dans les municipalités afin de contribuer à leur développement économique et social.

L'objectif de l'événement est également de faire connaître la mosaïque culturelle de toutes les municipalités d'Angola, d'évaluer la mise en oeuvre des projets et programmes menés par l'Exécutif au niveau local, de créer une plate-forme de dialogue et de débat permanent entre les organes administratifs centraux et locaux, la société civile et les milieux d'affaires.

Il a indiqué qu'elle vise également à partager les stratégies nationales et internationales sur le développement local, à garantir l'excellence dans la gouvernance locale et à promouvoir les partenariats inter-municipaux.

Du 10 au 13 août de cette année, sous le slogan « La vie est faite dans les municipalités », dans la ville de Lubango, province de Huíla, la foire réunira 164 municipalités, les ministères, des organisations nationales et internationales, entre autres.

L'édition précédente a eu lieu à Benguela, en 2018, avec la devise "La vie est faite dans les municipalités".