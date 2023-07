Tunisie: Gardez vos notes, on gardera vos salaires

C'est un combat légitime mais déshonorant et perdu d'avance que mènent les enseignants depuis des mois.

Légitime car ils ne demandent que l'application des résolutions convenues dans le cadre des négociations sociales. Déshonorant car quelles que soient les revendications des enseignants, ils n'auraient jamais dû prendre en otage les élèves dans ce combat.

En effet, en dépit des cris de détresse lancés par les parents et l'association des parents d'élèves, la crise de la rétention des notes a perduré et le pire est arrivé. En effet, en Tunisie on ne négocie pas avec les maîtres-chanteurs. Ceux qui ont essayé de prendre en otage l'Etat sont aujourd'hui servis. Car le ministère de l'Education vient d'indiquer que le nombre d'instituteurs concernés par la suspension des salaires, en raison de la rétention des notes des élèves, a atteint 15 mille jusqu'au 7 juillet 2023. Voilà le résultat de l'entêtement et de la revendication à outrance. Pourtant, on savait que l'on s'acheminait tête baissée vers une voie sans issue. Voilà où peut conduire une mentalité syndicale régie par la recherche sur le court terme d'avantages immédiats d'un corps terriblement accroché au confort du présent et prêt à sacrifier l'avenir des enfants, y compris les leurs.

Fort heureusement, il n'est pas permis en Tunisie de prendre en otage les élèves, de les utiliser comme moyen de pression, alors que le pays a plus que besoin de leur donner de nouveaux espoirs car ils représentent sans doute son avenir.

C'est pourquoi il fallait mettre un terme à une situation ubuesque et surréaliste. Il fallait agir avec force et détermination pour rappeler que quelle que soit l'importance de la force syndicale en face, l'Etat peut négocier, faire des compromis mais jamais il ne se laissera à la merci des maîtres-chanteurs. Gardez vos notes, on gardera notre argent.