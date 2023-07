Tunisie: Mercato | Hallaoui en route vers l'USM

Les Bleus tiendraient le remplaçant de Ben Said.

A 34 ans accomplis, le gardien Abdessalem Hallaoui pourrait remplacer Bechir Ben Saïd dans les cages des Bleus. Portier du CS Chebbien, Hallaoui, libre de droit, a par le passé évolué à Ohod Al Medina d'Arabie saoudite, à l'ES Métlaoui et chez les Fatimides de l'EM Mahdia.

Hedi Khalfa débarque au Bardo

Le Stade Tunisien a enrôlé l'arrière droit Hedi Khalfa pour un bail de deux ans. Après deux saisons passées chez Souihli de Libye, Khalfa, 29 ans, tentera de se relancer en Tunisie après avoir par le passé porté la casaque de plusieurs clubs tels que l'USM, l'AS Soliman, l'OB, l'UST et la Zliza.

Le CSS sur Mtiri

Le milieu international Yahia Mtiri devrait bientôt signer un engagement au profit du CSS. L'un des fleurons de la sélection junior (19 ans), à l'honneur en Ligue 2 cette saison sous la casaque de la JSK, va donc intégrer un club réputé qui espère jouer les premiers rôles la saison prochaine en Ligue 1.

Saignée en règle à l'UST

L'arrière droit Khaled Hammami a marché dans les pas des Soltani, Knani, Sghaïer et autre Sellami en quittant Tataouine. C'est donc le 5e départ annoncé à l'UST alors que dans le même temps, quelques membres du bureau ont jeté l'éponge en raison de la crise financière qui secoue l'UST.

Brahmi va signer à l'ASM

L'Avenir Sportif de La Marsa va incessamment recruter le désormais ex-milieu de l'OSB, Bahaeddine Brahmi, 30 ans.

Chaouat vers le Parc B

Firas Chaouat, transfuge d'Al Ismaily et ancien buteur d'Abha et du CSS, devrait, à 27 ans, opter pour l'EST après avoir longuement discuté avec Tarek Thabet. Ces derniers temps, Chaouat a résilié unilatéralement son engagement avec les Egyptiens d'Al Ismaïly en raison d'impayés.

Awadhi quitte Le Bardo

A 37 ans, Karim Awadhi quitte Le Bardo et aura jusque-là évolué au sein de neuf clubs soit le CA, Al Wahda, Fortuna Düsseldorf, l'EST, le ST, le CSS, l'ESS, Abha et le ST à deux reprises. C'est le 3e départ au ST après ceux d'Ali Saoudi et Rabii Hamri.

Kossi signe à Al Taraji Club saoudien

Libre de droit après avoir achevé son engagement avec le CA, le milieu Rodrigue Kossi, 23 ans, a signé au profit des Saoudiens d'Al Taraji Club. Le bail est de deux ans pour l'international béninois qui aura passé cinq saisons au CA.

Seif Khaoui sur le marché

Seïf Khaoui a mis fin à son aventure avec Clermont Foot. Après deux saisons passées à Clermont, Khaoui, attaquant aux neuf buts avec Clermont Foot 63, pourrait prochainement exercer au Golfe, là ou il dispose de quelques offres.