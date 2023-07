Congo-Brazzaville: Coopération - Les Etats-Unis saluent leur engagement au Congo

L'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugene S. Young, a organisé, le 6 juillet, à Brazzaville, une cérémonie marquant le 247e anniversaire de l'indépendance de son pays. L'occasion lui a permis de rappeler les liens d'amitié et de coopération que les deux pays entretiennent.

Dans son discours prononcé en présence du ministre d'Etat, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse Silou, représentant le gouvernement, et autres invités de marque, l'ambassadeur des Etats-Unis a salué « l'engagement » de son pays au travers des ambassades installées en Afrique en général et au Congo en particulier.

En effet, le partenariat entre les Etats-Unis et l'Afrique, bien que dirigé depuis la Maison Blanche, commence, selon lui, par les ambassades qui existent dans pratiquement tous les pays africains.

« En République du Congo, cet engagement est matérialisé par notre équipe au sein de l'ambassade. Les ambassadeurs comme moi essaient souvent de s'attribuer le mérite de tout. Mais le travail que nous faisons au Congo, dans la mise en oeuvre de la vision du président Biden, se réalise grâce à notre proposition », a expliqué Eugene S. Young.

« Chacun de nos plus de trois cents employés congolais et américains à l'ambassade à Brazzaville ainsi que nos collègues en provenance de Kinshasa qui viennent souvent travailler ici apportent une contribution importante au partenariat américano-congolais. L'Amérique et la République du Congo partagent tant de choses : une histoire commune, un présent avec des objectifs communs pour notre avenir collectif », a précisé le diplomate américain.

%

En outre, il a souligné l'engagement du président Joe Biden envers le continent africain, appuyé par la vice-présidente Harris, le secrétaire d'État Blinken; l'ambassadeur des États-Unis aux Nations unies, Thomas Greenfield; l'administrateur de l'Usaid, Samantha Power; et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin.

Rappelons que lors du sommet Etats-Unis/Afrique en 2022, le président américain, Joe Biden, avait plaidé pour forger un « partenariat » avec l'Afrique, « clé du succès » pour le monde.

Prenant la parole à son tour, le ministre d'Etat, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse Silou, a mis en avant les « bonnes relations d'amitié et de coopération exemplaire » qui lient le Congo et les Etats-Unis sur la base du respect mutuel et de la fraternité, ainsi que « la grande estime réciproque qui caractérise les rapports entre » les «deux chefs d'Etat ».

En outre, il a réitéré « la détermination du gouvernement congolais à oeuvrer de concert avec l'ambassade des Etats-Unis à Brazzaville et le gouvernement américain pour la consolidation de ces liens d'amitié et de coopération bilatérale dans tous les domaines, sur la base des principes de démocratie et des valeurs d'ouverture, de dialogue, de paix et de rapprochement entre les peuples ».

Commémorée officiellement le 4 juillet, la fête nationale des Etats-Unis, connue sous le nom de Jour de l'indépendance, célèbre l'adoption de la Déclaration de l'indépendance en 1776, marquant la séparation des colonies américaines de la domination britannique.