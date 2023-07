Madagascar: Marc Ravalomanana - Lancement du MAP-Plus

Moins d'une semaine après sa déclaration de candidature, à l'issue du congrès national de son parti, le Tiako I Madagasikara, l'ancien président est déjà sur le terrain afin d'expliquer son programme, le MAP Plus.

Le temps presse

Sans attendre, l'ancien président Marc Ravalomanana s'investit déjà dans le lancement de son programme, le Madagascar Action Plan Plus (MAP Plus). S'il était dans la capitale de la région Boeny ce jeudi, hier, il a choisi la ville de Marovoay. L'objectif reste clair pour Dada, faire la promotion de son MAP Plus afin de rallier le plus de monde possible et de mieux préparer l'électorat pour l'échéance présidentielle à venir. A moins de cinq mois du premier tour du scrutin, le temps presse et Marc Ravalomanana, tout comme les autres candidats potentiels, multiplie les déplacements pour avoir une assise territoriale solide. « Il faut avoir une stratégie adaptée à chaque région », a-t-il d'ailleurs déjà indiqué durant la déclaration de sa candidature ce samedi. Une stratégie qu'il a mise déjà en exécution.

Acta non verba

En effet, l'ancien président veut rester au-dessus de la mêlée politique en passant tout de suite à l'essentiel. « Madagascar se trouve dans une situation critique, il faut le remettre sur les bonnes railles », a-t-il déjà soutenu après avoir dressé le bilan du régime Rajoelina ce samedi et entendu les supplices de la population durant les différents congrès régionaux de son parti. En misant sur ses expériences, le numéro Un de l'empire Tiko souhaite tout de suite passer à l'action. Et on peut s'attendre à ce que ce déplacement à Marovoay ne soit que le début des longues tournées qui s'enchaînent certainement par la campagne présidentielle.

Tout est urgent

A travers son MAP 2.0, Marc Ravalomanana a déjà défini ce qui est priorité. Et tout semble urgent selon ses explications. En tout cas, le premier travail d'urgence selon le MAP Plus, consiste à faire des efforts pour permettre à chaque Malgache de manger à sa faim. Le monde rural devrait contribuer au take off économique que le leader du Tiako i Madagasikara souhaite réaliser. « Il ne faut pas oublier que Madagascar est un pays à vocation agricole », a d'ailleurs souligné Marc Ravalomanana. Le deuxième travail d'urgence consiste en la création d'emplois afin de retrouver la dignité du pays. Le troisième travail d'urgence concerne le redressement de la JIRAMA. Et le quatrième travail d'urgence est la lutte contre l'insécurité. Quatre points sur lesquels reposent le démarrage d'un long chantier pour rattraper le retard de développement suite aux événements de 2009 si on en croit les explications des Zanak'i Dada.