Ile Maurice: Hippisme I The Solidarite Marye Pike Cup - 1600 - Gr.1 - The Gatekeeper s'offre le scalp de Frosted Gold

Le coursier de l'écurie Rameshwar Gujadhur n'a pas laissé tomber son entourage dans The Solidarite Marye Cup qui vient remplacer le Barbé. Au terme d'une belle monte de Rye Joorawon, il a gagné son duel face à Frosted Gold. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il l'a fait assez aisément.

Au départ, Rye Joorawon a fait le plus difficile en plaçant sa monture devant Frosted Gold. A l'avant, Undercover Agent imprimait un bon train et The Gatekeeper était bien détendu en deuxième position. Au démarrage, Rye Joorawon prit le «first-run» sur Frosted Gold. Le gris de l'écurie Maingard fit illusion un moment à l'intérieur mais n'eut pas l'accélération nécessaire pour mater The Gatekeeper qui s'imposa sans difficulté. La troisième place est revenue à Undercover Agent. Pour une belle victoire, c'en est certainement une.

Avec trois victoires en autant de sorties cette saison, The Gatekeeper sera maintenant dirigé vers un programme en vue de la course classique qui sera proposée par la PTP en remplacement du Maiden. Il sera sans doute encore redoutable dans cette course qui demeure la plus prestigieuse du calendrier hippique.

Cette 16e journée a été marquée par le brillant quadruplé de l'écurie Mahadia. Cet établissement a brillé avec Walking On Wings (1re course) , Al Jazeera (4e course), Padre Pio (5e course) et Alpine Challenge (6e course). Le premier nommé, quoi qu'en étant à sa première course chez nous, s'est montré le plus fort pour s'imposer. Al Jazeera (De Oliveira) a, lui, fait preuve de ténacité pour vaincre dans la quatrième course. Délaissé par les parieurs, Padre Pio (16/1) a terminé le plus fort dans la cinquième épreuve de la journée. Bless My Path et Nourbese n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Alpine Challenge, la meilleure chance de l'écurie, s'est, lui, baladé dans la sixième course. Il s'est imposé sans difficulté.

%

L'écurie Narang, malgré l'indisponibilité de son jockey Roberto Perez, blessé en début de journée sur Gonnabealright, s'est offert un joli doublé avec les victoires de Free To Win et d'Illicit Kiss dans les deux dernières épreuves. Bien monté par Allyhosain, Free To Win s'est montré trop fort à l'arrivée. Quant à Illicit Kiss, il a démontré, si besoin est, qu'il a du coffre. Malgré un parcours compliqué, il a fait preuve d'une belle accélération pour vaincre devant Elmo.

Les écuries Ramanah et Allet ont, elles, sauvé leur journée avec les victoires de The Gypsy King (Donohoe - 2e course) et Captain Mike (Bheekarry - 3e course) respectivement.