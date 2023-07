Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 09 Juillet 2023

Guinée Bissau : Sommet de la Cédéao- L’agenda des dirigeants ouest-africains

Nous sommes en direct de Bissau où les chefs d’Etat de la Cédéao (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) tiennent ce dimanche 09 juillet la soixante-troisième session ordinaire de l’autorité sous-régionale. Les dirigeants des États membres de la Cédéao, exceptés la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, exclus pour des raisons de coup d’Etat, commencent à rallier capitale cet état lusophone déjà sous haute sécurité. Le sommet qui s’ouvre demain sera consacré en grande partie au processus du retour des civils au Pouvoir dans ces trois pays. Selon l’agenda consulté par l’envoyé spécial d’Africaguinee.com depuis Bissau, fondamentalement quatre points sont inscrits à l’ordre du jour des dirigeants ouest-africains. A savoir le calendrier des élections dans les trois pays en transition, le projet de monnaie unique de la Cédéao, les conclusions de la Réunion ordinaire du Conseil de médiation, paix et sécurité et l’élection du nouveau président de l’organisation. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Attaques de jihadistes présumés- 22 civils dont 20 supplétifs de l’armée tués

Vingt-deux civils, dont vingt supplétifs de l'armée, ont été tués vendredi dans deux attaques de jihadistes présumés dans le nord et l'ouest du Burkina Faso, a appris l'Afp samedi de sources sécuritaires et locale. « Le village de Kogsablogo", situé près de Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga (région du Centre-Nord), "a fait l'objet d'une attaque dans la journée du vendredi par des groupes terroristes », a indiqué une source sécuritaire. «Le bilan est de seize Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l'armée) tombés (tués)", a précisé cette source. « Dans leur riposte, les éléments ont également infligé des pertes à l'ennemi", a-t-elle ajouté. Confirmant "l'attaque" qui "a visé les Vdp de la localité", un habitant a indiqué qu'au moins deux civils avaient également été tués et deux autres blessés.

Mali : Réconciliation et décrispation- Deux jihadistes libérés dans un échange de prisonniers

Les autorités maliennes ont libéré au moins deux membres de la branche sahélienne du groupe jihadiste Etat islamique dans le cadre d'un échange de prisonniers, ont samedi indiqué à l'Afp un responsable de sécurité et deux responsables politiques. Oumeya Ould Albakaye et Dadi Ould Cheghoub, tous deux membres de l'Etat islamique dans le Grand Sahara (ISGS), ont été libérés ces derniers jours et ramenés par avion de Bamako à la région de Gao (nord), a déclaré le responsable de sécurité. Un des responsables politiques, un élu de Gao, a lui indiqué qu'au moins trois jihadistes ont été ramenés de Bamako en avion militaire. Ces libérations ont eu lieu dans le cadre d'un échange de prisonniers, selon les trois sources. (Source : abamako.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Le Parti socialiste confirme et assume toujours son ancrage, dans Benno Bokk Yaakaar

« Le Parti socialiste confirme et assume toujours son ancrage, dans Benno Bokk Yaakaar, optimisé et reprofilé, dans la perspective d’un Sénégal émergent, à l’horizon 2035 ».Réuni le jeudi 06 juillet 2023, sous la présidence de son Secrétaire général, Aminata Mbengue NDIAYE, pour échanger sur l'évolution de la vie politique nationale, le secrétariat exécutif national du Parti socialiste a rendu un vibrant hommage au Chef de l'Etat, le Président Macky SALL, Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar.Dans un discours, symbole d'honneur et de vertu, Le Président Macky SALL a déclaré, devant le peuple étonné et conquis, sa non candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024.Le Parti socialiste confirme et assume toujours son ancrage, dans Benno Bokk Yaakaar, optimisé et reprofilé, dans la perspective d'un Sénégal émergent, à l'horizon 2035. (Source :adakar.com)

Côte d’Ivoire : Transport urbain- Le gouvernement augmente le nombre de minicars « made in Côte d’Ivoire »

Le ministre des Transports a procédé le 7 juillet 2023, dans les locaux de Sotra Industrie à Koumassi, à la remise de 15 nouveaux minicars "made in Côte d'Ivoire" aux transporteurs. De 22 ans en 2018, la moyenne d’âge du parc automobile ivoirien est passée à environ 18 ans, en 2023. Par ailleurs, le marché de véhicules automobiles neufs connaît, quant à lui, un accroissement des ventes, allant de 20 % l’an, de 1985 à 2018 à 26 % en 2020 et 56 % en 2022.Ces chiffres ont été livrés le vendredi 7 juillet 2023, par le ministre des Transports, Amadou Koné. C’était dans les locaux de Sotra Industrie à Koumassi, lors de la cérémonie de remise de 15 minibus ‘’Made in Côte d’Ivoire’’ aux transporteurs qu’il présidait. Selon le ministre, le parc automobile ivoirien qui était le plus vieux de l’espace Cedeao, en 2018 a ainsi rajeuni de 5%, grâce à différentes réformes entreprises depuis 2018 pour sortir ce secteur de la précarité. ( Source :Fratmat.info)

Rca : Saisine de l’opposant Joseph Bendounga-Le Conseil d’Etat se déclare « incompétent »

Quelques jours après sa saisine, le Conseil d’Etat se déclare incompétent pour donner une suite à la requête de Joseph Bendounga, député de Bimbo 3 et président Mouvement démocratique pour la renaissance et l’évolution du Centrafrique. Un verdict rendu public, ce 7 juillet 2023, lors d’une audience solennelle au Tribunal de grande instance de Bangui. Après les exceptions soulevées par les avocats du gouvernement, le juge Saïd Paguindji a déclaré le Conseil d’Etat « incompétent ». Débouté, l’opposant Joseph Bendounga dit ne pas comprendre la décision du Conseil d’Etat.( Source :abangui.com)

Gabon : Présidentielle 2023 : Ali Bongo candidat du Pdg dès ce lundi 10 juillet…

Actuellement en tournée républicaine, Ali Bongo Ondimba serait pour de nombreux observateurs de la vie publique déjà en campagne électorale. A en croire les promesses faites et les mesures annoncées, pour l’opinion au Gabon le Chef de l’État sortant briguera un 3ème mandat. D’ailleurs, les cadres du Parti démocratie gabonais (Pdg) se mobilisent pour la cérémonie de son investiture qui se déroulera, ce lundi 10 juillet 2023 au stade de Nzeng-Ayong. Dans un programme détaillé dont Gabon Media Time a reçu copie, le Parti démocratie gabonais a annoncé la tenue d’un congrès d’investiture de son candidat à l’élection présidentielle du 26 août 2023, ainsi que celle des candidats aux scrutins législatifs et locaux. Cette cérémonie se tiendra le lundi 10 juillet 2023 au stade de Nzeng Ayong, dans le 6ème arrondissement de Libreville. (Source : alibreville.com)

Togo : Kozah/ évala en pays Kabyè- L’édition 2023 des luttes traditionnelles démarre dans le canton de Pya

L’édition 2023 des luttes traditionnelles démarre demain dans le canton de Pya. Les fils et filles de la préfecture de la Kozah et ceux de la diaspora sont de retour au bercail pour renouer avec leur tradition, les luttes traditionnelles Evala en pays kabyè dont les hostilités démarrent dans le canton de Pya, le samedi 8 juillet. Durant une semaine (du 8 au 15 juillet), les jeunes initiés afin d’avoir le quitus d’intégrer la famille des adultes, vont rivaliser d’ardeur et d’endurance dans les différentes arènes des 12 cantons de la Kozah, où se déroulent les festivités rituelles (Pya, Tchichao, Boyou, Yadè, Sarakawa, Djamdè, Kouméa, Tcharè, Lama, Soumdina, Lassa, Landa) et du canton d’Agbandè- Yaka dans le Doufelgou, ceci au grand plaisir des populations et spectateurs venus de par le monde. (Source : ATOP/TAL/TD)

Zimbabwe : Activités des partis politiques- Une rencontre de l'opposition interdite…

La police, ajoutant que l'opposition n'avait pas déclaré cette réunion dans le délai légal, qui est de sept jours à l'avance. C’est peu dire que la santé et la sécurité des membres de l’opposition figure parmi les préoccupations majeures de la police zimbabwéenne à l’approche de la présidentielle du 23 août. Mais cette rencontre est la 4e de la Coalition des citoyens pour le changement, interdite en une semaine par les dépositaires de l’autorités publique au Zimbabwe. (Source : euronews)

Soudan : Conflits entre factions armées- Une ville proche de Khartoum pillée par les paramilitaires

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (Fsr), en guerre contre l’armée pour le pouvoir au Soudan, ont attaqué une ville au sud de Khartoum, a-t-on appris vendredi des médias internationaux.« Les Fsr du général Mohamed Hamdane Daglo pillent les banques et les bâtiments publics de la ville de Bara, à 50 km au nord-est d’El-Obeid, chef-lieu du Kordofan-Nord », a raconté l’un des habitants de la ville.« Nous sommes terrorisés : ils tirent et ils pillent et l’armée et la police sont introuvables », a accusé un autre habitant, Abdelmohsen Ibrahim. Selon cet habitant, il est déjà trop tard pour intervenir : « même si l’armée essaye de venir d’El-Obeid, les FSR tiennent la route El-Obeid-Bara ».El-Obeid, à 350 km au sud de Khartoum, est stratégique car elle est un nœud logistique et commercial avec notamment un aéroport et d’immenses entrepôts de stockage de denrées alimentaires et de produits d’exportation, comme la gomme arabique. (Source :Acp)