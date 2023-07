Tunisie: 57e édition du Festival international de Carthage - Quelques bonnes dates à retenir !

Nombreux ceux et celles qui se sont déplacés pour prendre part à la conférence de presse qu'a tenue le comité directeur du Festival international de Carthage, l'après-midi du 6 juillet, pour communiquer sur le programme et les spécificités de la 57e édition prévue du 14 juillet au 19 août.

Plus qu'un point de presse, le rendez-vous a pris des allures de célébrations et de retrouvailles attirant acteur.rice.s de la scène culturelle et médiatique, habitué.e.s du festival et autres artistes et vedettes de la chanson tunisienne, entre autres, Cherif Alaoui (qui marque son retour sur scène cette année avec une soirée hommage dédiée à la chanson tunisienne prévue pour le 1er août).

Ce fut l'occasion pour les journalistes et les autres présent.e.s de découvrir, in situ, les 5 projets lauréats du concours international d'architecture multidisciplinaire pour la «Requalification de l'Acropole de Byrsa et la réhabilitation du Musée national de Carthage» lancé en septembre 2022. Première nouveauté pour cette 57e édition du festival est son ouverture sur la région de Kasserine avec la programmation d'un nombre de spectacles, comme l'annonce le directeur de cette édition Kamel Ferjani avant de parcourir en chiffres la précédente édition qui, rappelons-le, n'avait pas fait l'unanimité auprès des professionnels et du public. La parole fut ensuite cédée à Fadhel Jazizi qui, après sa fameuse «Nouba» et «El Hadhra», revient sur la scène du Théâtre antique de Carthage en signant l'ouverture avec son nouveau spectacle «Mahfel» le 14 juillet.

%

L'oeuvre est une coproduction entre le Festival international de Carthage, le théâtre de l'Opéra et le Centre des Arts à Djerba et se présente comme un opéra singulier, un méga-spectacle sur l'amour des nuits de noces, fruit d'un travail de recherche et de réécriture de la geste amoureuse qui coule dans les veines des poètes populaires. Pour ce qui est de la programmation générale du festival, pas de retentissement cette année non plus malheureusement aussi bien du côté national qu'international. Une tendance orientalisante est aussi à noter avec une plus grande part accordée aux artistes tunisiens et arabes par rapport à ceux de l'Occident. Dans cette dernière catégorie, trois dates sont attendues, celle du fameux chanteur américain Ben Harper qui, dans le cadre de sa tournée mondiale, fera escale à Carthage le 30 juillet ; de la chanteuse espagnole d'origine équato-guinéenne Buika prévue le 21 juillet et de l'Anglais Rag'n'Bone Man, le 8 août.

Toujours côté scène internationale, on nous annonce, entre autres, la participation de Tiken Jah Fakoly, du chanteur syrien Nassif Zeitoun, des trois frères palestiniens du Trio Joubran, la Nigériane Yemi Alade, l'Egyptien Ahmed Saad, les musiciens turcs du Trio Taksim, l'Algérienne Souad Messi et la star égyptienne Mohamed Hamaki qui assurera la clôture du festival. Côté scène tunisienne, on note, la participation de Latifa Arfaoui, Yosra Mahnouch, Saber Rebai et le retour sur scène de Cherif Alaoui.

La nouvelle et jeune scène nationale sera représentée par le groupe Heavy métal tunisien «Carthagods», le groupe de Rock «Barzakh», la chanteuse et guitariste Nesrine Jabeur, Hatem Lajmi et son «Rboukh», les rappeurs et autres musiciens de Erkez Hip-Hop, Nordo et Mortadha.

Annoncée pour le 16 juillet, «La nuit du rire de Carthage» verra la participation des humoristes Booder, Nidhal Saadi, Laurie Peret, Saïdou Abatcha, Tareek et AZ.

Bon festival !

Le Programme complet du festival International de Carthage, du 14 juillet au 19 août 2023