Congo-Kinshasa: Que faut-il faire pour améliorer le taux de couverture et la qualité de télécommunication en RDC ?

Des plus en plus, les liaisons téléphoniques des nombreux abonnés des entreprises de télécommunications cellulaires opérant en RDC laissent à désirer. Joindre une personne, même à deux mètres de soi, non loin d'une antenne, n'est toujours pas facile, affirment certains abonnés. La qualité d'écoute et l'aire de couverture se dégradent davantage lorsqu'on s'éloigne des zones urbaines, selon d'autres observateurs. - Que faut-il faire pour améliorer le taux de couverture et la qualité de télécommunication en RDC ?

Marcel Ngombo discute de ce sujet Me Séraphin Umba, directeur du cabinet du ministre de Poste Télécommunication et Nouvelles Technologie de l'Information et de la Communication (PTNTIC).

