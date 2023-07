Congo-Brazzaville: Coupe du monde feminine de handball - Le Congo sait à quoi s'en tenir

Les Diables rouges seniors dames du Congo connaissent déjà leurs adversaires à l'issue du tirage au sort de la 26e édition de la Coupe du monde de handball qui se déroulera du 29 novembre au 17 décembre, au Danemark.

Trente-deux sélections reparties dans huit poules de quatre convoitent le prestigieux trophée. Le Congo est placé dans le groupe H avec pour adversaires les Pays-Bas ayant déjà participé à treize sur les vingt cinq dernières éditions et pour meilleur résultat, la quatrième place ; la République Tchèque, six participations avec meilleur résultat la huitième place; et l'Argentine, 16e au mondial 2019. Les Diables rouges ont pour meilleure performance la douzième place obtenue en 1982.

Dans cette compétition, les Congolaises, troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique des nations, ambitionnent faire mieux que lors de la dernière édition au cours de laquelle elles étaient les seules Africaines à atteindre le tournoi principal, c'est-à-dire le deuxième tour. Malheureusement dans ce tour décisif, il y avait une classe d'écart avec les autres concurrentes. Le Congo s'était contenté de la dernière place du groupe.

Pour une deuxième participation consécutive, elles ont des arguments à faire valoir, à condition d'assurer une bonne préparation digne de compétition de haut niveau. En 2021, le Congo se retrouvait dans la même poule avec le Danemark, la Corée du Sud et la Tunisie.

Le Sénégal, l'autre représentant africain, est logé dans le groupe A avec la Suède, la Croatie et la Chine. Le groupe B est composé de Monténégro, la Hongrie et le Paraguay. L'Angola partage le groupe D avec la France, la Slovenie et l'Islande. La Norvège, la République de Corée et Groenland. Le groupe E comprend le Danemark, la Roumanie, la Serbie et le Chili. Le groupe F mettra aux prises l'Allemagne, la Pologne, le Japon et l'Iran. Le groupe G est composé du Brésil, de l'Espagne, de l'Ukraine et du Kazakhstan.