Congo-Brazzaville: Santé publique - Village Reach présente son drone pour le transport des vaccins

La journée porte ouverte organisée récemment par Village Reach à son siège, dans la concession Safricas, à Kinshasa a permis aux visiteurs de s'imprégner des différents projets et activités que mène cette organisation internationale, en appui au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention.

L'organisation non gouvernementale internationale Village Reach a présenté au public son drone santé pour le transport des vaccins. Son directeur pays, Freddy Nkosi, a indiqué :" La particularité de la deuxième édition est la présentation de notre solution phare qui est le drone pour la santé", ajoutant : "Nous avons exposé le drone que nous utilisons dans la province de l'Equateur pour le transport des vaccins et autres produits de santé, y compris les échantillons de laboratoire en vue de contribuer à la couverture santé universelle". Il y a aussi, a-t-il poursuivi, l'exposition de l'académie drone, qui est une première en Afrique centrale, en partenariat avec l'Institut national de préparation professionnelle. Cette académie ouvrira ses portes au début du mois d'août prochain.

Freddy Nkosi a, en outre, fait savoir que Village Reach a vu le jour depuis 2000 et totalise aujourd'hui 23 ans. " En République démocratique du Congo (RDC), nous sommes présents depuis 2017 et, pour nous, l'organisation de cette journée porte ouverte est une deuxième édition parce que l'année dernière, nous avons organisé notre première édition", a-t-il souligné.

Saluant l'initiative prise par cette organisation de communier avec son public à travers la journée porte ouverte, l'ambasadeur de la Suisse, Chaspo Sarott, n'a pas caché sa satisfaction au regard du travail qu' elle abat pour répondre aux problèmes sanitaires de la population congolaise. " Je suis impressionné de voir le travail que Village Reach fait. Nous connaissons tous que la RDC est un pays immense avec beaucoup de zones reculées. En plus, le pays fait face aux grands défis, notamment logistiques et de communication. Dans cette exposition, j'ai pu voir comment Village Reach fait son travail, comment il peut alimenter les Fosa depuis les chefs-lieux et aussi amener l'échantillon dans peu de temps dans les chefs-lieux de provinces ensuite à Kinshasa", a-t-il témoigné.

Afin de permettre au public de comprendre ce que fait cette organisation non gouvernementale internationale, les organisateurs de la journée porte ouverte ont érigé plusieurs stands qui ont refusé du monde. Il y a eu, entre autres, des stands de la coordination et plaidoyer des investissements dans la chaîne d'approvisionnement. Ceci aidera le gouvernement et ses partenaires à se mettre ensemble en vue de coordonner les interventions. Le public a également visité le stand d'engagement du secteur privé. Ici, il sera question d'intégrer les distributeurs privés locatifs dans le système national des médicaments essentiels en vue d'en assurer la distribution

. Le dernier stand a été celui de l'optimisation du système de transport de qualité des échantillons polio. Il s' est agi de prélever les échantillons des communautés au niveau provincial lié au polio pour les transférer au Laboratoire national de l'INRB pour analyse, tout en respectant les normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Le public venu en masse a afflué dans tous les stands où des explications claires ont été fournies par des exposants. Le rendez-vous pour la troisième édition est pris pour l'année prochaine.