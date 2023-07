Kenya: Accords signés entre le Congo et le Kenya

document

Au terme de négociations consensuelles et fructueuses, les deux parties ont finalisé et paraphé les accords, protocoles, mémorandums d'entente et plan d'action énumérés ci-après:

1. Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le gouvernement de la République du Congo sur la coopération dans le secteur du pétrole et du gaz ;

2.- Mémorandum d'entente entre la République du Congo et la République du Kenya dans les domaines de l'enseignement technique et la formation professionnelle ;

3.- Mémorandum d'entente entre l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et l'Ecole gouvernementale du Kenya;

4.- Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le gouvernement de la République du Congo sur la coopération bilatérale dans l'agriculture et l'élevage ;

5.- Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le gouvernement de la République du Congo sur la coopération dans le domaine du tourisme ;

6.- Mémorandum d'entente entre la République du Congo et la République du Kenya sur la coopération en matière de la gestion durable des forêts et de développement ;

7.- Mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Congo sur les consultations politiques ;

8.- Mémorandum d'Entente sur la coopération mutuelle entre l'Académie des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya et le ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger de la République du Congo ;

9.- Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Kenya sur la coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises ;

10.- Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Kenya sur la coopération dans le domaine de l'artisanat;

11.- Protocole d'accord et de coopération entre le ministère des Industries minières et de la Géologie de la République du Congo et le ministère des Mines de la République du Kenya dans les domaines des mines et de la géologie ;

12.- Mémorandum d'entente de coopération entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Kenya dans le domaine de la communication et des médias ;

13.- Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Kenya dans les domaines des postes, des télécommunications et de l'économie numérique ;

14.- Protocole d'accord relatif à l'exemption de visa pour les passeports diplomatique, de service et ordinaire ;

15.- Accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Kenya sur la promotion des coopératives ;

16.- Mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

17.- Protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Kenya et le gouvernement de la République du Congo pour la coopération dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire ;

18.- Mémorandum d'entente dans le domaine des sports.