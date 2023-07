Angola: Le pays engagé dans les bonnes pratiques

Luanda — L'Angola est engagé et aligné sur les efforts pour se protéger et protéger le système financier contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les délits financiers, a déclaré vendredi le directeur général de l'Unité d'information financière (UIF), Gilberto Capeça.

Gilberto Capeça a donné cette assurance lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Angola aux Émirats arabes unis (EAU) en marge de sa participation à la 29e réunion plénière annuelle du Groupe Egmont.

Le responsable a également noté la signature de deux protocoles d'accord entre l'UIF et la Cellule de renseignement financier des Émirats arabes unis et un autre avec le Centre national d'enregistrement financier de la République démocratique du Congo, visant l'échange d'expertise et de renseignements financiers.

L'Unité d'information financière de l'Angola (UIF) consiste en une unité centrale nationale à caractère public, autonome et indépendante, compétente pour recevoir, analyser et diffuser des informations suspectes sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Ses tâches comprennent également la coopération avec ses homologues internationaux et d'autres entités compétentes pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Outre la délégation angolaise, la réunion de l'UIF a réuni plus de 500 participants de plus de 160 pays membres de l'organisation.

L'utilisation de l'intelligence artificielle pour une collaboration plus efficace, les meilleures pratiques en matière d'échange d'informations financières et le développement de programmes de formation ont été l'une des conclusions qui ont émergé de la réunion du Groupe Egmont.

Créé en 1995, le Groupe Egmont est une organisation internationale de 166 membres qui s'efforce d'améliorer la communication et la collaboration entre les UIF et leurs membres et reçoit chaque année des milliers de déclarations d'opérations suspectes.