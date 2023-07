Angola: Des agents de la Police nationale terminent leur formation de commandement à Cuanza Norte

Ndalatando (Angola) — Cent 25 agents de la Police Nationale de Cuanza Norte ont terminé, vendredi, à Ndalatando, un séminaire de formation sur le commandement et l'appui opérationnel, visant à améliorer les performances dans l'accomplissement des missions.

L'action de formation a duré neuf jours et visait à fournir aux participants des connaissances techniques, tactiques et professionnelles, dans le but d'uniformiser les procédures.

Au cours du séminaire, des sujets tels que « les procédures de planification », « la planification et l'ordre des opérations », « le maintien de l'ordre dans les réunions et les manifestations » et « le transport de détenus ou de suspects dans des véhicules de police » ont été abordés.

La « sécurisation des grands événements » et la « police de proximité » ont également été abordées.

À la fin de l'événement, le deuxième commandant provincial de la police nationale de Cuanza Norte, le sous-commissaire Conceição Francisco António, a souligné que les outils saisis lors de la formation aideront à lutter contre les actions qui bouleversent l'ordre public.

Il a appelé les stagiaires à se discipliner et à se conformer à la législation et autres règlements en vigueur au sein de la Police Nationale.

L'événement a réuni des commandants d'unité, des commandants municipaux et adjoints, des commandants d'escadron, des chefs d'opérations et des chefs de postes de police et le Département provincial d'enquête sur les infractions pénales.