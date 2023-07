Nigeria: Mondial féminin 2023 - Les Super Falcons démentent le risque de boycotte du Nigéria

L'équipe nationale féminine du Nigéria pourrait boycotter leur match d'ouverture du Mondial féminin 2023 en raison d'un différend salarial entre les joueuses et la Fédération nigériane de football.

Les Super Falcons, dont notamment la capitaine Onome Ebi et l'attaquante de Barcelone Asisat Oshoala, veulent boycotter leur premier match au Mondial féminin 2023. Les joueuses seraient prêtes à se mettre en grève lors de leur premier match contre le Canada le 21 juillet. Selon The Punch qui cite une source anonyme de l'intérieur, cette nouvelle a porté un coup au moral des stars nigérianes.

Cette tourmente émerge au milieu de vives tensions exprimées entre le sélectionneur des Super Falcons, Randy Waldrum, et la Fédération nigériane de football. L'Américain a suscité la foudre de son employeur après des révélations disant que ses joueuses ne recevaient pas de primes de match et voyageant dans des conditions horribles.

« Aucune idée d'où vient l'histoire », déclare Onome Ebi ce samedi matin dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l'équipe nigériane. La capitaine des Super Falcons affirme aussi qu'elles continuent les entraînements pour affronter leur Groupe B du Mondial féminin 2023 composé aussi de l'Australie, du Canada et de l'Irlande.

Le tournoi se déroule du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et de Nouvelle Zélande. A moins de deux semaines de leur entrée en jeu, les Super Falcons devront vite mettre cet épisode derrière eux pour mieux représenter le Nigéria et l'Afrique. L'Afrique du Sud, championne en titre de la CAF Féminine est l'une des quatre nations africaines qualifiées au Mondial féminin 2023. Les deux autres sont le Maroc et la Zambie.

🔊:"No idea where the story is coming from" - 💭🇳🇬 captain, Onome Ebi dispels media rumours about boycott threats ahead of 2023 Women's World Cup #SoarSuperFalcons #FIFAWWC #TeamNigeria pic.twitter.com/NTPaQcxWjo

