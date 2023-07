Zambie: Mondial féminin 2023 - Le pays maîtrise l'Allemagne en amical (2-3)

Avant leur premier match au Mondial féminin 2023, la Zambie a battu 2-3 l'Allemagne en amical au Trolli Arena, après une partie qu'elles ont largement dominé avant de se faire peur en toute fin de rencontre.

Qui d'autre que Barbra Banda pour ouvrir le bal ?

Le match a bien débuté pour les Zambiennes lorsque l'inévitable Barbra Banda a commencé à être tranchante pour la défense allemande. Cependant, elle n'a fini par trouver la faille qu'en seconde période après trois minutes de jeu. Derrière, Racheal Kundananji a fait le break après six minutes, concrétisant davantage leur prestation dans le jeu.

La Zambie baisse encore la garde, une faille à corriger rapidement.

Cela a donné un écart de deux buts aux Africaines qui ont malheureusement baissé la garde tout comme contre la Suisse la semaine dernière. Cela a permis à l'Allemagne d'égaliser avec deux buts dans le temps additionnel, signés aux 90+1e et 90+10e minutes.

Le but du doublé de Barbra Banda qui sauve la Zambie !

La Zambie a quand même pu prendre le dessus grâce au but du doublé de Barbra Banda. L'attaquante de 23 ans de Shanghai Shengli en Chine a marqué le but salvateur à la 90+12e minute. Les Copper Queens lancent un signal au Mondial 2023 avec cette performance, avant le début du tournoi prévu le 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande.

Huge win against Germany in Furth! More to come! #InternationalFriendly #WeAreCopperQueens pic.twitter.com/qZBli3JEhs

-- FAZ (@FAZFootball) July 7, 2023