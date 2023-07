Algérie: L'ambassade de Tanzanie à Alger célèbre la Journée mondiale du kiswahili

ALGER — L'Ambassade de la République-Unie de Tanzanie en Algérie a célébré, vendredi à Alger, la Journée mondiale de la langue kiswahilie, instituée par l'UNESCO le 7 juillet de chaque année.

Lors de cette cérémonie, une conférence sur cette langue a été animée par la cheffe de la chancellerie à l'ambassade, Shamim Rashid Khalfan, qui a donné un aperçu sur la genèse du kiswahili, cette langue originaire d'Afrique de l'Est qui a été influencée par d'autres langues, notamment la langue arabe, sa diffusion dans de nombreux pays d'Afrique de l'Est et la région des Grands Lacs, et son adoption en tant que langue officielle par plusieurs organisations africaines.

Usitée par "plus de 200 millions de personnes" en Afrique de l'Est et dans le monde, le kiswahili est la langue officielle de plusieurs pays africains, pour ne citer que la Tanzanie, a-t-elle expliqué.

La cérémonie à laquelle ont assisté des professionnels de la presse et des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, a été marquée par la présentation de communications en kiswahili, l'organisation d'un défilé de mode des tenues traditionnelles tanzaniennes ainsi que l'exécution de danses et de chants traditionnels représentant diverses ethnies en Tanzanie, également établies dans certains pays voisins.

A noter que le kiswahili est l'une des langues les plus parlées en Afrique, devenue une langue officielle dans plusieurs pays, comme la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Il est également considéré comme une langue minoritaire dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo, le Mozambique et le Burundi.

Le kiswahili est la langue officielle de la Communauté de l'Afrique de l'Est et l'une des langues officielles usitées par l'Union africaine et la Communauté de développement d'Afrique australe.