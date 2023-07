Algérie: Incendies - Nécessité de protéger le patrimoine forestier et les récoltes

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a souligné à nouveau, samedi, la nécessité de protéger le patrimoine forestier et les récoltes agricoles des incendies, rappelant la décision interdisant d'allumer des feux ou des barbecues dans les espaces forestiers entre le 1 juin et le 31 octobre 2023.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans une note entrant dans le cadre de la sensibilisation aux dangers en lien avec la saison estivale, que "la conjugaison de nos efforts nous évitera les incendies en tout genre cette année", insistant sur la responsabilité de tout un chacun en matière de prévention.

Le ministère avait lancé, juin dernier, une campagne de prévention contre les feux de forêt, prévue tout l'été à travers l'ensemble des wilayas du pays, sous la supervision des walis de la République, avec la participation de plusieurs secteurs ministériels, organismes et établissements publics et acteurs de la société civile

Cette campagne vise à "sensibiliser à l'importance de la préservation du patrimoine forestier contre les risques d'incendies, par l'adoption des bons gestes et le respect des règles de prévention au niveau de ces espaces en vue de préserver l'intégrité des personnes et des biens".

Une Commission nationale de protection des forets (CNPF) a également été installée pour l'année 2023.

Composée de représentants de 13 ministère et de 11 entreprises nationales concernées par la protection des forêts, la Commission est chargée d'arrêter et d'actualiser le plan de lutte préventive et active contre les feux de forêt, les agents pathogènes et maladies des forêts.

Elle oeuvrera à mettre en place le programme des commissions de wilayas pour la préservation des forêts à l'entame de chaque campagne, d'étudier et d'exploiter l'évaluation finale sur la base des rapports qui lui sont transmis par ces commissions à la fin de chaque campagne.