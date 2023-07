Maroc: Témara - Près de 500 bénéficiaires d'une caravane visant à promouvoir la santé maternelle et infantile

Témara — Près de 500 personnes ont bénéficié, samedi au Centre de santé de la commune d'Oum Azza à Témara, d'une caravane médicale multidisciplinaire en faveur de la promotion de la santé maternelle et infantile, organisée par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en partenariat avec l'Association marocaine des mères solidaires (AMMS).

Cette caravane, initiée également en partenariat avec la préfecture de Skhirat-Témara et la délégation du ministère de la Santé, s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du quatrième programme de l'INDH "Impulsion du capital humain des générations montantes".

Outre l'amélioration de l'accès de la mère et de l'enfant au droit à la santé en bénéficiant de prestations et d'examens médicaux spécialisés pour les femmes enceintes, les filles, les femmes de moins de 45 ans, les enfants de 0 à 5 ans et les nouveau-nés, cette caravane vise à sensibiliser les bénéficiaires à l'importance de l'allaitement et de la nutrition, outre la prise en charge de certaines opérations chirurgicales spécifiques au profit des enfants.

A cette occasion, la représentante de la division de l'Action sociale de la préfecture de Skhirat-Témara, Nawal Raguig, a indiqué que cette opération entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la troisième phase du quatrième programme de l'INDH visant à faciliter l'accès des femmes enceintes et des enfants au droit à la santé et aux prestations médicales.

Cette caravane volontaire a également pour objectif de contribuer à améliorer l'accès de la mère et de l'enfant au droit à la santé, et à bénéficier de prestations médicales spécialisées, tels que le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, l'anémie et le diabète, la tension artérielle et la malnutrition, outre le traitement des infections et la prise en charge totale des opérations chirurgicales spécifiques pour les enfants, a précisé Mme Raguig.

Elle a encore expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme médical volontaire composé de six caravanes parcourant les zones rurales de la préfecture de Skhirat-Témara, afin de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant, soulignant que le programme de cette caravane comprend des campagnes de sensibiliser à l'importance de l'allaitement et d'une bonne nutrition, en plus de la prise en charge totale de certaines chirurgies spécifiques pour les enfants.

Pour sa part, la présidente de l'AMMS, Latifa Moustaid a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme médical volontaire composé de six caravanes en vue d'assurer certaines spécialités vitales liées à la santé de la mère et de l'enfant, et à faire le suivi des cas dont le diagnostic confirme qu'ils souffrent de maladies chroniques en les orientant vers des centres médicaux publics et privés, en plus de l'accompagnement des patients.

L'organisation de ces caravanes pluridisciplinaires entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la troisième phase du quatrième programme de l'INDH "Implusion du capital humain des générations montantes", a-t-elle dit, poursuivant qu'outre le diagnostic des maladies, cette initiative ambitionne de sensibiliser les femmes à la nécessité d'effectuer des examens pour la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.

Quant à Fatima Bakkali, une bénéficiaire de cette caravane médicale, elle a déclaré que cette initiative lui a permis, ainsi qu'à plusieurs femmes, de bénéficier d'échographies et de recevoir gratuitement des médicaments.

Pour sa part, Soumaya Nahir, une autre bénéficiaire, a remercié le personnel médical pour l'attention portée à toutes les femmes bénéficiaires, tout en exhortant ces dernières à effectuer des tests de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus afin de préserver leur santé.