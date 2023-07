Algérie: Exportations hors hydrocarbures - Engagements honorés et perspectives prometteuses grâce aux orientations du président de la République

ALGER — Les exportations hors hydrocarbures en Algérie connaissent une dynamique sans précédent, passant de 1,7 Md Usd en 2019 à 7 Mds Usd en 2022, pour atteindre 13 Mds Usd à la fin de l'année en cours, ce qui s'inscrit en droite ligne des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a placé, depuis son élection, le défi de la sortie de l'économie fondée sur les hydrocarbures en tête des priorités.

Quelques mois seulement après son élection à la tête du pays et après avoir écouté, lors d'un Conseil des ministres en avril 2020, un exposé sur la crise inédite qu'a connue le marché mondial du pétrole, suite à la propagation de la pandémie du coronavirus, le président Tebboune s'est interrogé: "jusqu'à quand notre devenir dépendra-t-il des fluctuations du marché pétrolier mondial?", soulignant qu'"il est temps de se tourner résolument et avec détermination vers l'industrie pétrochimique et de développer les secteurs de l'industrie et de l'agriculture".

Le président de la République procèdera ainsi à la concrétisation de l'un de ses principaux engagements, à savoir oeuvrer à la diversification des exportations, insistant lors de l'ouverture de la conférence nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle économie, tenue en août 2020, sur "l'impératif de porter les exportations hors hydrocarbures à 5 Mds Usd avant fin 2021". Il avait alors annoncé "une batterie de mesures à mettre en oeuvre pour encourager les exportateurs", outre "la mobilisation de tous les moyens en vue de diversifier les exportations".

Exportations hors hydrocarbures: du slogan à la réalité

En dépit de la récession économique mondiale induite par la propagation de la pandémie de Covid-19, l'Algérie a pu réaliser plus de 5 Mds Usd d'exportations non-pétrolières à la fin 2021.

Parmi les principales filières ayant connu une hausse importante des exportations, figurent les produits alimentaires, agricoles et pétrochimiques, les matériaux de construction (céramique, ciment et fer), le plastique, le caoutchouc, le verre, le papier, les médicaments, le textile ainsi que les appareils électroménagers.

En toute confiance, le président de la République a annoncé en 2022 un nouvel objectif, celui d'atteindre 7 Mds Usd d'exportations hors hydrocarbures en 2022.

En décembre 2022, lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux, le président de la République a affirmé que "l'augmentation de la valeur des exportations hors hydrocarbures n'est plus qu'un simple slogan, mais une réalité palpable".

Comme prévu, l'année 2022 a été réellement marquée par une hausse record des exportations hors hydrocarbures, atteignant 7 Mds Usd à la fin de l'année.

"Nous avons pu, pour la première fois, augmenter les exportations de 1,7 milliard de dollars en 2019 à 5 milliards de dollars en 2021 puis à 7 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 30% en glissement annuel", avait déclaré le Président Tebboune en janvier 2023, à l'ouverture des travaux de la réunion gouvernement-walis.

Ces réalisations historiques dans le domaine des exportations hors hydrocarbures ont permis de fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux, qui seront annoncés lors de la rencontre périodique du président de la République avec la presse nationale en mai 2023, où le Président avait déclaré que les pouvoirs publics "se sont assignés l'objectif d'atteindre 13 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures au courant de cette année", avant d'affirmer à la mi-juin depuis Moscou "nous aspirons cette année à atteindre 13 milliards de dollars pour relancer la roue du développement".

Grâce à ses capacités productives en termes de qualité et de prix concurrentiels, à la volonté politique et aux facilités accordées pour encourager la production nationale et accroître les exportations, l'Algérie est en mesure d'atteindre l'objectif escompté dans le domaine des exportations hors hydrocarbures, un domaine qui revêt une importance stratégique dans le programme du président de la République, selon les experts et les observateurs.