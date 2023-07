Burkina Faso/Cote d'Ivoire: Coupe UFOA-B U20 Garçons/ Côte d'Ivoire-Burkina Faso - 0-1

Belle entrée des Etalons

Le Burkina Faso a battu (1-0) la Côte d'Ivoire le 7 juillet 2023 au stade Robert Champoux de Marcory. Match comptant pour l'ouverture de la 2e édition de la coupe UFOA-B U20 garçons dans la poule A, les poulains du coach Brama Traoré font une bonne entrée dans la compétition.

C'est parti pour la 2e édition de la coupe de l'UFOA-B U20 garçons. En match d'ouverture, le Burkina Faso s'est imposé par la plus petite des marques face à la Côte d'Ivoire, le 7 juillet 2023 au stade Robert Champoux de Marcory. Faire plaisir aux compatriotes avec une victoire, c'était l'objectif que s'étaient fixés les garçons du coach Brama Traoré. Et ils ont tenu parole. Avec un stade acquis à leur cause, les Etalons entament la rencontre sereinement malgré la pluie qui s'est invitée au coup d'envoi. Le capitaine Tertuis Bagré et ses coéquipiers dominent le 1er quart d'heure du match. Au cours de cette période, ils se créent les premières occasions de buts du match. La frappe lourde de Abdoul Kader Ouattara (6e) frôle le montant gauche du portier ivoirien.

La minute suivante, c'est au tour de Libo Ismaël Seone de frapper dans les gangs de Mardoche Brito. Passée cette domination burkinabé, les Eléphanteaux sonnent leur réveil. La rencontre s'équilibre. Les deux équipes se « bagarrent » pour la conquête du milieu. La paire Tertuis Bagré et Memel Dao résiste. Avec le soutien de Martin Bley, les Etalons font le dos rond jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire procède à deux remplacements respectivement au milieu de terrain et sur le côté. Malgré le sang neuf apporté par le coach Lassina Dao, les garçons de Brama Traoré respectent les consignes. Pas question de balancer les ballons. Sereinement, ils réussissent à faire sortir le cuir. Avec une paire défensive rassurante composée de Zakaria Tinta et Mamoutou Belem, l'équipe burkinabè déroule son jeu.

Cela va permettre au capitaine Tertuis Bagré et ses coéquipiers d'assiéger la défense adverse pendant une bonne période et se crée deux occasions nettes de but. Sur un coup de pied arrêté, la tête de Abdoul Kader Ouattara (55e) trouve la barre transversale du portier ivoirien. Huit minutes plus tard, c'est au tour de Libo Ismael Seoné de mettre en difficulté le gardien avec sa frappe lourde. Passée l'heure du jeu, coach Brama Traoré apporte du sang neuf dans son milieu de terrain et dans les couloirs.

Très vite, la mayonnaise prend. Les éléphanteaux courent derrière le ballon. Sur une faute commise sur Libo Ismael Seone à l'entrée de la surface de réparation, la juge centrale siffle un coup franc. Et Zakaria Tinta (87e) dans l'exécution trompe le portier ivoirien pour l'ouverture du score. Et c'est la joie dans les gradins du stade Robert Champoux. Malgré les 5 minutes d'arrêt de jeu, le Burkina Faso s'impose par la plus petites des marques. Avec cette victoire d'entée, les garçons du coach Brama Traoré se donnent une chance de qualification pour la demi-finale avant de jouer le Ghana, le 10 juillet et la Niger le 13 juillet 2023.