Congo-Brazzaville: Quand la famille et l'école démissionnent de leur devoir !

La démission des parents ou de l'école de leurs responsabilités d'éduquer les enfants se fait remarquer par le comportement de ces derniers ces temps-ci. L'éducation de l'enfant commence dans son cercle familial avant que l'école ne prenne le relais, même si la rue vient souvent mettre du grain de sable. Mais c'est le contraire que nous vivons aujourd'hui. Que ce soit la famille ou l'école, ces deux cadres sociaux ont totalement démissionné perdant leur autorité sur l'éducation des enfants.

Comment comprendre qu'un enfant qui passe pour le plus conscient à la maison prenne des attitudes d'un véritable monstre lorsqu'il devient dans un autre milieu ? Les enfants scolarisés surtout ont réussi à tromper la vigilance des parents. C'est difficile aujourd'hui de voir un enfant prendre le chemin de l'école seul, sans ses mauvais amis qui ont par devers eux des sacs fourre-tout. Le contenu n'est jamais connu des parents et c'est là où le bât blesse. Pire encore, certains parents acceptent que leurs enfants leur donnent des directives, imposant les montants qu'ils doivent recevoir en allant à l'école. Quelle audace ! Pitié pour des parents qui acceptent de tels agissements.

A l'école, il n'y a plus de contrôle à l'entrée. Le surveillant est là pour la bonne forme, devenu l'ami de ces nombreux élèves qui n'hésitent plus à l'appeler par des petits noms qu'ils lui collent chaque jour qui passe. Encore que d'autres vont jusqu'à lui glisser de l'argent pour leur laisser libre cours.

Lors du déroulement des épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle, des enfants ont créé de l'agitation dans de nombreuses artères de nos villes, envahissant des débits de boisson en tenue scolaire pour s'engouffrer d'alcool au vu et au su des responsables de leurs établissements scolaires et même devant des parents et la force de l'ordre ? Quel type d'enfants avons-nous maintenant ?

Il est temps que la famille et l'école se réveillent, sinon, on n'est plus loin d'atteindre le point de non-retour. Les autorités en charge des questions éducatives doivent prendre des mesures coercitives pour mettre fin à ce genre de comportement. Les vacances doivent être mises à profit pour réfléchir à la stratégie à adopter. La délocalisation de certains établissements, en l'occurrence les lycées Poaty-Bernard et Victor-Augagneur, dans la ville de Pointe-Noire, est aussi à envisager sérieusement.

Agissons vite. A bon entendeur salut !