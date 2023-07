Afrique: CAN 2023 - La mascotte « Akwaba » symbole de l'hospitalité ivoirienne

Dakar — "Akwaba" (bienvenue), la mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023, représente" l'expérience authentique de l'hospitalité ivoirienne", a expliqué samedi le Comité d'organisation de cette compétition (COCAN) dans un communiqué.

Cette mascotte, qui s'inspire de l'emblème du pays (éléphant), a été présentée, vendredi, au cours d'une cérémonie de lancement à Abidjan. Cette cérémonie marque le compte à rebours des 190 jours avant le coup d'envoi de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024.

Akwaba "représente l'identité ivoirienne" et s'inspire de l'éléphant, véritable emblème du pays et "incarne des valeurs essentielles qui en font un symbole puissant de la compétition : l'hospitalité, l'amitié, la générosité et l'esprit d'équipe".

"La mascotte offre une expérience authentique de l'hospitalité ivoirienne, établit un lien avec les supporters, les joueurs et les nations, et célèbre l'esprit d'équipe en promouvant la coopération, le respect mutuel et le fair-play", souligne encore le communiqué.

Le Comité d'organisation local a initié l'année dernière "un concours ouvert et inclusif " pour permettre à tous les talents de s'exprimer et de créer la mascotte.

La première place a été remportée par N'Guessan Raoul Frédéric Kouadio, Kixa Pemanh Mamadou Coulibaly et Blah Brou étant respectivement deuxième et troisième.

Quinze pays sont déjà qualifiés pour la 34e édition de la CAN. Il s'agit de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Cap- Vert, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, de la Guinée Equatoriale, de la Guinée Bissau, du Mali, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal, de la Tunisie, de la Zambie.

Vingt-quatre équipes participeront à la CAN en Côte d'Ivoire. Les neuf autres équipes devant compléter la liste seront connues au terme de la sixième et dernière journée des éliminatoires, prévue début septembre prochain.

Les places restantes se disputeront entre seize pays. Il s'agit de l'Angola, du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Mauritanie, du Mozambique, de la Namibie, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Soudan et de la Tanzanie.

Le tirage au sort des phases de poules de la CAN 2023 aura lieu le 12 octobre prochain.

Le Sénégal est le tenant du titre. Avec sept trophées, l'Egypte est la nation la plus titrée.