Algérie: Ain Defla - Mouloudji inaugure le théâtre régional et inspecte des projets de son secteur

AIN DEFLA — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a inauguré, samedi à Ain Defla, le théâtre régional "Chahid Tayeb-Cherif" et la salle de cinéma "Kawakib", et inspecté l'avancement des projets de réalisation d'importantes structures relevant de son secteur.

La ministre a effectué une visite de travail et d'inspection de nombreux projets et de sites historiques et archéologiques relevant de son secteur à Ain Defla.

Accompagnée du wali d'Ain Defla, Abdelghani Filali, Mme Mouloudji a précisé que "cette visite d'inspection lui a permis de s'enquérir du taux d'avancement des projets de son secteur, inscrits dans le cadre de la loi de finances 2023, parmi lesquels figure la restauration de la maison du Califat (Dar El Khilafa) de l'Emir Abdelkader, un édifice culturel qui comprendra un musée des arts et des traditions de la ville de Miliana".

"Le complexe religieux Sidi Ahmed Benyoucef avait bénéficié d'une enveloppe pour la restauration de son hôtel", a-t-elle rappelé, soulignant que "la décision de classer la ville de Miliana secteur sauvegardé a été publié, avril dernier, dans le journal officiel".

"Une étude globale est en cours d'élaboration pour la mise en place d'un plan de préservation et de valorisation de la vielle ville de Miliana", a-t-elle fait savoir.

A Khemis Miliana, la ministre a inauguré le théâtre régional "Chahid Tayeb-Cherif" qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes, ainsi que la salle de cinéma "Kawakib".

Inspectant le site choisi pour abriter le Centre national des Archives cinématographiques, la ministre a affirmé que ce projet "très important" est réalisé à Ain Defla pour plusieurs raisons, notamment sa proximité de la capitale, ainsi que le respect des normes climatiques appropriées pour la préservation.

Elle a également souligné que cet édifice culturel, qui s'étend sur une superficie de 2335 m2, permettra de conserver 120.000 copies de films en utilisant des supports de pointe. Il comprendra également des laboratoires, des salles de conservation, de maintenance et de numérisation de haute qualité afin de préserver la mémoire cinématographique nationale, a-t-elle déclaré.

Mme Mouloudji, en présence du wali et des représentants des collectivités locales, s'est enquis de l'avancement des travaux de restauration de la salle de cinéma "Eddoui", à la commune d'Ain Defla.

Au terme de sa visite à la wilaya d'Ain Defla, la ministre, accompagnée des autorités locales, a visité de nombreux monuments historiques et sites archéologiques, dont le site romain "Oppidum Novum".