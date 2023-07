Afrique: Marrakech - Une exposition met en avant le patrimoine des fatwas au Maroc et en Afrique

Marrakech — L'exposition "Patrimoine des fatwas au Maroc et en Afrique", organisée à Marrakech dans le cadre du colloque sur "Les règles de la fatwa dans le contexte africain" qui se poursuivra jusqu'au 10 juillet, offre un aperçu de l'évolution de la fatwa au sein des communautés islamiques d'Afrique et du Maroc à travers les siècles.

Organisée par la Fondation Mohammed VI pour les Ouléma africains, cette exposition a pour objectif de souligner la richesse et la diversité du patrimoine des fatwas et des questions émergentes au Maroc et dans les pays africains, tout en mettant la lumière sur l'interaction scientifique qui s'est développée sur plusieurs siècles, comme en témoignent la circulation de manuscrits, d'ouléma et de traditions scientifiques entre le Maroc et le continent africain.

"L'ambition de cette exposition est de révéler la profondeur des relations maroco-africaines dans le domaine de la pratique des fatwas et des questions émergentes", a déclaré à la MAP Mohamed Meghraoui, responsable de l'exposition et expert de la Fondation Mohammed VI pour les Ouléma Africains, notant que les visiteurs auront l'occasion de découvrir divers manuscrits marocains, andalous et africains.

M. Meghraoui a également précisé que ces manuscrits couvrent plus d'un millier d'années de production intellectuelle, allant de textes qui datent d'avant le 5e siècle de l'Hégire jusqu'aux dernières productions de l'imprimerie lithographique de Fès, la première de ce type introduite au Maroc à la fin du 19e siècle, et qui a contribué à la publication de nombreux ouvrages dans ce domaine.

"Ces manuscrits sont issus de trois collections prestigieuses au Maroc : la Bibliothèque Royale à Rabat, la Bibliothèque Al Quaraouiyine à Fès et la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc", a-t-il souligné.

L'exposition offre également l'opportunité aux visiteurs de se familiariser avec l'art de la fabrication du livre au Maroc, a-t-il ajouté, précisant que certains de ces manuscrits ont fait l'objet d'un soin particulier en termes de qualité d'écriture et de décoration.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre du colloque international "Les règles de la fatwa dans le contexte africain" du 8 au 10 juillet, dont le programme couvre des sujets tels que la conceptualisation et l'ancrage scientifique de la fatwa, les normes et les principes scientifiques sous-jacents à la fatwa, ainsi que l'état actuel de la fatwa dans le contexte africain.