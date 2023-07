Afrique: CAN U23 - Le Maroc bat l'Egypte en finale et remporte la compétition

Commencée le 24 juin dernier, la CAN U23 2023 s'est achevée ce samedi 8 juillet avec le sacre du pays organisateur, le Maroc qui jouait contre l'Egypte en finale.

Dans cette finale, c'est plutôt l'Egypte qui a très tôt ouvert le score à la 10e minute par Mahmoud Hassan. Mais huit minutes plus tard, il sera expulsé après avoir reçu un carton rouge.

Désormais en infériorité numérique, les Pharaons subissent et finissent par craquer à la 37e minute avec le but égalisateur du Maroc signé Yanis Begraoui. 1-1, score à la pause.

Au retour des vestiaires, les Egyptiens tiennent bon jusqu'à la fin du temps réglementaire et contraignent le Maroc à jouer les prolongations. Mais dépassés parce qu'ils jouaient à 10, ils craquent une nouvelle fois dans le temps additionnel de la première mi-temps des prolongations avec le deuxième but des Lionceaux de l'Atlas, oeuvre d'Oussama Targhalline. Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin des prolongations. Score final, 2-1 pour le Maroc qui remporte donc la CAN U23 2023 qu'il a organisé chez lui.

FULL-TIME! ⏰

Hosts Morocco have won it after 120 minutes here at Prince Moulay Abdellah Stadium 🥵

🇲🇦 2-1 🇪🇬 #TotalEnergiesAFCONU23 | #MAREGY pic.twitter.com/UA7nG0RKce

-- #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 8, 2023