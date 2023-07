Ethiopie: Le ministère du travail et des compétences crée plus de 3 millions d'emplois

Addis Ababa 8 juillet, 2023, (ENA) L'Éthiopie a créé 3,1 millions d'emplois cette année en surmontant les défis nationaux et mondiaux, selon le ministère du travail et des compétences.

Le ministre d'État du travail et des compétences, Nigusu Tilahun, a déclaré à l'ENA que le pays a créé le nombre indiqué par rapport aux 3,7 millions prévus pour l'année.

Selon lui, 100 000 emplois ont été créés à l'étranger.

Le plan de création de 3 millions d'emplois par an a été formulé en 2020 par le gouvernement, a déclaré le ministre d'État, ajoutant que depuis lors, l'Éthiopie s'est efforcée de créer un total de 14 millions de nouveaux emplois d'ici 2025 et 20 millions de nouveaux emplois d'ici 2030.

L'objectif est de créer des emplois durables et décents pour deux millions de citoyens chaque année.

"La raison pour laquelle nous planifions cela est que deux millions de demandeurs d'emploi rejoignent le marché du travail chaque année, et nous avons bien sûr un retard à rattraper. Pour réduire le chômage de manière significative et créer des emplois durables et décents, l'Éthiopie doit donc créer 3 millions d'emplois par an", a expliqué M. Nigusu.

Il a indiqué que la création de 3 millions d'emplois par an était en grande partie une réussite, sauf au cours de la dernière année fiscale éthiopienne.

"Depuis 2020, c'est-à-dire ces deux dernières années, le plan a été réalisé avec succès. Mais l'année dernière, nous n'avons pas réussi à le réaliser en raison de problèmes locaux et internationaux."

Les défis et les pressions internationales, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la pandémie de COVID-19, ont largement affecté la stabilité économique et la création d'emplois en Éthiopie, a souligné le ministre d'État. Pour faire face à ces pressions et à d'autres, une plateforme a été mise en place du niveau des woredas au niveau fédéral pour aider les chômeurs à trouver un emploi.

Il a souligné que les gouvernements fédéral et régionaux facilitent largement la coordination de la création d'emplois aux échelons inférieurs de l'administration, sur la base de leur évaluation du potentiel local global en matière d'opportunités d'emploi.

Ainsi, malgré les difficultés, nos données indiquent que nous avons créé 3,1 millions d'emplois, comme l'a vérifié une institution indépendante.

"Les données sont vérifiées. (Chaque année, nous vérifions si ces emplois sont créés ou non, si ces données sont fiables ou non", a-t-il déclaré.

"Au cours du semestre de cette année, une enquête et une vérification ont été menées par une institution indépendante, qui a conclu que 83 % des données étaient fiables, mais que nous devions en réduire 17 % en raison du manque de fiabilité des données.