Ethiopie: La CNUCED affirme son engagement à soutenir le programme décennal de développement du pays

Addis Ababa — La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) fait tout son possible pour assurer le succès du programme de développement décennal de l'Éthiopie, a déclaré Paul Akiwumi, directeur de la division de la CNUCED pour l'Afrique, les pays les moins avancés et les programmes spéciaux.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, M. Akiwumi a déclaré que l'une des choses essentielles à retenir est que le développement ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il s'agit d'un processus qui prend du temps, mais qu'il est nécessaire de mettre en place la bonne politique.

Le directeur a indiqué que la CNUCED mettait la dernière main à un programme de développement holistique pour la phase de mise en oeuvre en Éthiopie, et que ce programme aiderait le pays à renforcer les capacités nécessaires dans les domaines où il dispose d'avantages comparatifs.

Il a ajouté qu'entre autres, le pays peut développer des biens et des services, peut commercer avec des partenaires et commercer plus efficacement dans le cadre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine.

Selon le directeur, le programme est censé soutenir le plan de développement décennal. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le programme", a-t-il déclaré.

Il y a des lacunes et des défis, mais chaque économie a des lacunes et des défis, a-t-il affirmé, ajoutant que l'essentiel est d'avoir les bonnes politiques et les bonnes capacités pour répondre à ces lacunes et à ces défis.

M. Akiwumi a déclaré que le programme holistique de développement des capacités de production était essentiel pour faire progresser la transformation économique structurelle et réaliser le plan de développement décennal.

"Notre stratégie d'intervention vise à réduire la dépendance excessive en exploitant les avantages comparatifs du pays", a-t-il ajouté.

"Le programme holistique de développement des capacités productives de l'Éthiopie a été élaboré pour répondre aux principales contraintes de développement. Globalement, il vise à faire progresser la transformation économique structurelle et à permettre la réalisation des objectifs du plan de développement décennal, une voie vers la prospérité".

Le ministre de la planification et du développement, Fitsum Assefa, a récemment affirmé que pour atteindre les objectifs de la nation, il est impératif que l'Éthiopie renforce ses capacités grâce au plan de développement durable.

L'Éthiopie a une vision pour 2030, qui est d'être un phare africain de la prospérité.

Le pays a préparé un plan de développement décennal qui repose sur six piliers stratégiques : assurer une croissance de qualité, améliorer la productivité et la compétitivité, entreprendre une transformation institutionnelle, assurer le leadership du secteur privé dans l'économie, garantir une participation équitable des femmes et des enfants, et construire une économie verte résistante au climat.

Rappelons que, conformément au plan de développement décennal, la réforme économique nationale (HGER), dont les principaux objectifs sont de soutenir une croissance rapide, de maintenir un environnement macroéconomique stable en réduisant la vulnérabilité de la dette et de créer des opportunités d'emploi adéquates et durables, est en cours de mise en oeuvre.