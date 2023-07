Congo-Brazzaville: Le président kényan William Ruto s'adresse au Parlement lors de sa visite d'Etat

Il s'agit de la première visite d'Etat de William Ruto au Congo. Le Chef de l'Etat kényan est arrivé, vendredi 7 juillet, à Brazzaville pour une visite d'Etat de trois jours. Il a été reçu dès sa descente d'avion, par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso.

Lors d'un discours, de plus d'une heure, axé sur plusieurs thématiques comme les changements climatiques, la dette des pays africains ou encore le faible niveau des échanges intra-africains, William Ruto s'est adressé au Parlement congolais.

Also urged the leaders to exploit their abilities and means to contribute meaningfully to the emergence of a new discourse that affirms in Africa a continent abounding with the opportunities and resources necessary to drive clean, just and inclusive global prosperity. pic.twitter.com/pgKqJ4OphH-- William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) July 7, 2023