Congo-Kinshasa: L'Union européenne condamne « fermement » le soutien apporté par le Rwanda au M23

L'Union européenne(UE) a condamné « fermement », vendredi 7 juillet, le soutien apporté par le Rwanda au M23 et la présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC, révélés dans les rapports du groupe d'experts des Nations unies.

Dans une déclaration de son Haut représentant, publié vendredi, l'UE « réitère sa demande urgente au Rwanda de retirer ses troupes de l'est de la RDC, de mettre fin immédiatement à tout soutien au M23 et d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire pression sur le groupe afin qu'il se conforme aux décisions prises dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda ».

L'UE a également condamné « fermement la RDC et l'exhorte à cesser immédiatement son soutien et sa coopération avec les FDLR/FOCA ainsi que les autres groupes armés locaux et étrangers, et à prendre toutes les mesures légales et légitimes pour protéger la population civile sur son territoire ».

Elle exhorte toutes les parties et entités citées dans le rapport du groupe d'experts des Nations unies sur la RDC « à réagir de manière appropriée et à cesser toute violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et du droit international applicable ».

L'Union européenne s'est félicitée du rapport final du groupe d'experts des Nations unies mandaté par le comité des sanctions des Nations unies sur la République démocratique du Congo (RDC).

Elle se dit profondément troublée par certaines de conclusions de ce rapport et soutient les recommandations du groupe d'experts. Elle se félicite également de la prorogation du mandat du groupe d'experts des Nations unies par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies.

Dans cette déclaration, l'UE affirme être gravement préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, qui a récemment conduit à une intensification immédiate des opérations humanitaires menées sous l'égide de l'ONU dans l'est de la RDC par une mobilisation de tout le système.

L'UE est « révoltée » par les niveaux de violence et d'atrocités qui continuent d'être perpétrées en toute impunité contre des civils, notamment par le M23, les FDLR/FOCA, les ADF, le groupe CODECO-URDPC et le Zaïre/MAPI. Elle est consternée par les rapports faisant état de violences sexuelles massivement perpétrées contre les femmes et les filles, y compris l'exploitation sexuelle des femmes et des filles déplacées, ainsi que le recrutement d'enfants.

L'Union européenne condamne ces atrocités et appelle tous les groupes armés à mettre fin aux homicides illégaux, aux viols et aux autres crimes de guerre présumés.

« Tous les responsables de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire doivent être traduits en justice et répondre pleinement de leurs actes », a martelé le Haut représentant de l'UE.

L'UE se félicite à cet égard de la décision du procureur de la Cour pénale internationale, à la demande des autorités de la RDC, d'examiner les actes commis au Nord-Kivu.

Le dialogue, voie de sortie de crise

L'Union européenne encourage toutes les parties à s'engager dans un dialogue politique inclusif, pleinement respectueux de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les pays de la région, comme seule solution possible à cette crise.

« Le dialogue politique doit être préféré à la confrontation militaire, car les options militaires ne feront que prolonger le conflit et augmenter les souffrances des populations », soutient le Haut représentant européen.

Ainsi, l'UE salue les efforts résolus déployés par ses partenaires africains dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, et se félicite des progrès accomplis jusqu'à présent, notamment grâce au déploiement de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) ainsi qu'aux dialogues inter-congolais.

Elle exhorte toutes les parties à utiliser les mécanismes régionaux, continentaux et internationaux existants pour résoudre pacifiquement les conflits et différends et garantir la paix.

Elle réaffirme son plein soutien aux deux processus et souligne que les décisions, engagements et accords conclus dans leur cadre doivent être intégralement mis en oeuvre par tous.

Elle se félicite des résultats du Sommet quadripartite de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, organisé sous les auspices de l'Union africaine avec la participation des Nations unies, qui s'est tenu à Luanda le 27 juin 2023, et se tient prête à soutenir la volonté affichée d'engager une action plus coordonnée pour garantir la paix.

Appel aux groupes armés à intégrer le P-DDRCS

L'UE appelle tous les groupes armés à cesser immédiatement toutes les hostilités et attaques contre les civils, à déposer les armes, à se retirer des zones qu'ils occupent et à participer aux processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration idoines.

« Le M23 en particulier doit se retirer entièrement de toutes les zones qu'il occupe dans l'est de la RDC et donner la priorité au processus de cantonnement. Il est crucial de préparer rapidement les sites de pré-cantonnement et de cantonnement pour le désarmement du M23, tout en poursuivant la mise en oeuvre du programme de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de stabilisation communautaire (P-DDRCS)», a déclaré le Haut représentant de l'Union européenne.