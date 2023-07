Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Juillet 2023

Maroc : Football- Le premier sacre des Lions de l’Atlas espoirs

Les Lions de l’Atlas espoirs du Maroc ont remporté, samedi dernier à Rabat, la 4e édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans. En finale, le Maroc a battu l’Égypte, tenant du titre (2-1). Tout s’est joué en première mi-temps dans cette finale. L’Égypte était bien lancée dans la partie en ouvrant le score, 9 minutes seulement après le coup d’envoi. Mais poussés par leur public, les Marocains ont renversé la vapeur, en égalisant 8 minutes après et en corsant l’addition avant la période d’oxygénation (2-1). Handicapé par l’expulsion de son buteur en première période, le tenant du titre a poussé en vain jusqu’au coup de sifflet final. Le Maroc signe sa première victoire dans la compétition et rejoint au palmarès le Gabon (2011), le Nigeria (2015) et l’Égypte (2019). Grâce à ce sacre le Maroc, tout comme l’Égypte et le Mali (3e), représenteront l’Afrique au tournoi de football des Jeux olympiques de Paris en 2024. Quant à la Guinée, classée 4e, elle peut être la 4e équipe africaine qualifiée, si les Syli U23 battent, dans un match de barrage, le représentant asiatique, pas encore désigné.(Source :Fratmat.info)

Mali : Intégration régionale- L’Uémoa lève la suspension du Mali de ses organes

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa) a décidé de la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions prise le 09 janvier 2022, rapporte le communiqué final de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de cette institution qui s’est tenue à Bissau le 08 juillet 2023.« Concernant le Mali, la Conférence a décidé de la levée de sa suspension des organes et institutions de l’Uémoa prise le 09 janvier 2022 « , a fait savoir ce communiqué transmis dimanche à Abamako.com.Par ailleurs, plusieurs autres décisions ont sanctionné cette rencontre présidée par le président nigérien Mohamed Bazoum.

Guinée : Fin du sommet de la Cédéao - Sanctions, échéanciers électoraux…ce que les chefs d’Etat ont décidé à propos de la Guinée

Le 63ème sommet de la Cédéao s’est achevé le dimanche 9 juillet 2023 à Bissau avec de fortes résolutions prises par les Chefs d’Etat, concernant la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, trois pays en transition. Les processus du retour des civils au Pouvoir dans ces États dirigés par des militaires étaient au centre des discussions. Il n’y a pas eu de nouvelles « sanctions » prises, mais les dirigeants ouest-africains ont menacé de prendre des actions coercitives majeures contre les autorités de transition qui feraient obstruction au « respect strict » de l’échéancier des 24 mois. « Les chefs d’Etat ont insisté sur le respect strict de l’échéancier électoral. Les autorités de transition ne doivent pas faire obstruction au travail des médiateurs. A défaut de respecter l’échéancier, des sanctions majeures pourraient s’en suivre », a indiqué le Président de la Commission, s’exprimant au terme du Sommet. Dr Oumar Alieu Touray précise que les Chefs d’Etat ont regretté le manque de volonté de collaboration des autorités de la transition. Ceci a été démontré par l’incapacité des trois médiateurs de la Cédéao à visiter les pays en transition avant le Sommet. (Source : africaguinee.com)

Nigeria : Présidence en exercice de la Cédéao- Tinubu aux commandes

Le nouveau Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a choisi des mots très forts pour fustiger les coups d’État. Selon le site africaguinee.com, Bola Tinubu n’est pas passé par le dos de la cuillère. Pour lui, il est intolérable de s’emparer du Pouvoir par les armes. Il annonce le retour du Nigeria et promet de s’employeur pour mettre un terme aux putschs en Afrique de l’Ouest. » « Nous ne permettrons jamais que les coups (d’Etat) se succèdent en Afrique de l’Ouest », at-il martelé dans un discours au ton ferme très applaudi. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Aéroport international Blaise Diagne- La gare ferroviaire du Train express régional officiellement réceptionnée

Le président de la République Macky Sall a officiellement procédé, samedi, à la réception de la nouvelle gare du Train Express Régional (Ter) de l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd). La réalisation des travaux de la gare de l’aéroport international Blaise Diagne rentre dans le cadre de la phase II du Train Express Régional Ter (Diamniadio-AIBD).« Cette infrastructure moderne est harmonieusement intégrée à l’écosystème architectural de l’aéroport international Blaise-Diagne. (...) Nous marquons une étape décisive de la seconde phase [du train express régional], avec la réception de ce magnifique terminus du Ter, ici, à l’Aibd. Ce terminus que nous réceptionnons s’inscrit dans cette dynamique de toujours choisir le meilleur pour notre cher pays », a déclaré le président Macky Sall dans son allocution. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Inondation à Adjouffou/Gonzagueville-Les populations appellent, de tous leurs Vœux, des canalisations

Des inondations consécutives aux fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan, le jeudi 6 juillet, ont fait beaucoup de dégâts dans la commune de Port-Bouet. Selon des informations recueillies sur place, il n'y a aucun mort pour l’instant. Des quartiers comme Adjouffou, Gonzagueville et Anani en ont fait les frais. Les populations ont été instruites de prendre des mesures urgentes, face à la montée des eaux. Les habitants de ces quartiers n’ont pas pu fermer l’œil de la nuit tellement ils étaient occupés à sauver leurs meubles, leurs appareils électroménagers et leurs documents importants. C’est dans ces lacs que nous avons retrouvé le riverain du quartier Adjouffou-Céleste, Frédéric Bagou, pasteur d’une église évangélique inondée par les eaux, le dimanche 9 juillet. ( Source : Fratmat.info)

Gabon : Présidentielle 2023- Ali Bongo candidat à un troisième mandat

Le président du Gabon, Ali Bongo, 64 ans et au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé, ce dimanche 9 juillet, qu’il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août. « J'annonce officiellement aujourd'hui que je suis candidat » à l'élection présidentielle, a-t-il lancé devant une foule de partisans dans un discours, diffusé en direct sur sa page Facebook, dans la Zone économique spéciale (Zes) de Nkok, près de la capitale Libreville. (Source : Rfi)

Afrique du Sud : Prochain sommet des Brics- Poutine invité …

L'Afrique du Sud organisera en août le prochain sommet des Brics, où Vladimir Poutine est invité, et ce, malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (Cpi) contre le président russe, a confirmé dimanche 9 juillet son président, Cyril Ramaphosa. « Nous avançons dans l'organisation du sommet des Brics et finalisons les discussions sur le format », a déclaré le président sud-africain à la presse, en précisant que cette rencontre rassemblant en principe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie aurait lieu « physiquement ». (Source : Rfi)

Tchad : Activités de partis politiques- Un « ex- transformateur » crée un nouveau parti politique

Moustapha Masri -qui avait démissionné des transformateurs en octobre 2022- affirme que son souci est de contribuer aux côtés du gouvernement à la réussite de la transition. « C’est l’appel du devoir qui nous a poussé à créer ce parti, nous assure-t-il. Notre but premier est, évidemment, d’accompagner dans le sens du devoir et permettre l’avènement d’un Tchad nouveau. Donc, nous sommes rassembleurs. Je n’aime pas trop parler des Transformateurs parce que pour moi, c’est également du passé. » À la question de savoir si le fait de créer ce parti ne va pas affaiblir le parti des Transformateurs, pour Moustapha Masri, « ce parti est déjà affaibli. La majorité de ses militants ne se reconnaissent plus dans la vision prônée actuellement par le parti des Transformateurs. » Cependant, il y a aussi des voix qui s’élèvent comme quoi, Masri a été manipulé, sinon acheté, par le parti au pouvoir. (Source : Rfi)

Cameroun : Football- Kylian Mbappé achève sa visite par un détour dans le village de son père

L’attaquant star du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France de football a visité le 8 juillet une école de Douala dont son association finance la rénovation, avant de se rendre dans le village de son père. Entouré d’un imposant dispositif de sécurité, Kylian Mbappé s’est difficilement frayé un passage sur une piste boueuse au beau milieu d’une foule en liesse hurlant son nom. Avant de monter dans un immeuble de deux étages pour visiter certaines des 16 classes du complexe scolaire bilingue de Bonendale à Douala. Au troisième et dernier jour d’une visite au pays que son père a quitté tout jeune pour la France, la star mondiale du football est venue constater l’avancement des travaux de rénovation de cette école maternelle et primaire que finance sa fondation. (Source : Jeune Afrique)