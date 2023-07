Ethiopie: On va planter 500 millions de jeunes arbres le 17 juillet - Premier ministre Abiy Ahmed.

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé aujourd'hui tous les Éthiopiens à s'unir pour planter 500 millions de nouveaux plants d'arbres en une journée.

Rappelant le record époustouflant de l'Éthiopie en matière de plantation de 350 millions de plants d'arbres en une journée en 2019, Ahmed a déclaré que ce succès pourrait être reproduit lors de la campagne de verdissement de cette année du 17 juillet en plantant 500 millions de plants.

L'appel de cette année, s'il est couronné de succès, signifiera une autre réalisation record pour l'initiative ambitieuse de l'Éthiopie visant à contrer les effets de la déforestation et du changement climatique.

"Seuls les nouveau-nés, les personnes alitées et les invalides seront exemptés tandis que tous les autres Éthiopiens devraient se diriger vers leurs espaces verts les plus proches et participer au programme national de plantation d'arbres car ce programme n'est ni politique ni excluant en aucune façon", a déclaré le premier ministre sur sa page de Facebook.

L'Éthiopie a ce qu'il faut pour être le fer de lance de cette poussée mondiale et, en tant que continent le plus touché et le plus vulnérable, a déclaré Abiy, ajoutant que l'atténuation du changement climatique doit être la priorité absolue dans les prochains jours.