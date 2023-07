Afrique de l'Ouest: André Ayew - Le ghanéen fait l'objet d'une forte demande en Europe

André Ayew fait l'objet d'une forte demande de la part de plusieurs clubs d'Europe et d'ailleurs qui souhaitent s'attacher ses services. Le Ghanéen a récemment quitté Nottingham Forest, où il a contribué au maintien du club en Premier League, et il est désormais libre de rejoindre l'équipe de son choix.

Après avoir passé un an et demi au Qatar, le joueur de 33 ans est revenu en Europe l'hiver dernier. Si un retour au Moyen-Orient reste possible, Ayew évalue actuellement plusieurs offres émanant de clubs de première division en Europe. Il étudie attentivement ses options avant de prendre une décision.

Avec 222 buts en carrière, André Ayew a encore de l'expérience et de la compétence à vendre et sera utile à plusieurs clubs. Sa décision sera sans aucun doute attendue avec impatience par ses prétendants, qui espèrent s'attacher ses services et bénéficier de ses prouesses sur le terrain.