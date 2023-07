Maroc: Moussem d'Assilah - Des fresques murales qui illuminent la ville de leurs mille éclats

Assilah — Quelque 13 artistes venus de différentes villes du Maroc participent, avec beaucoup de talent et de maitrise, à la réalisation de magnifiques fresques murales qui illuminent la ville d'Assilah de leurs mille éclats et emportent les visiteurs dans un tourbillon de couleurs et de joie.

Avec beaucoup de passion et un grand soin, ces artistes s'affairent à apporter les touches finales à leurs fresques, qui doivent être achevées ce dimanche au plus tard, marquant ainsi le début des activités de la session d'été du 44è Moussem Culturel international d'Assilah, qui fait la renommée de celle ville balnéaire.

L'artiste peintre, Mouad Jebari, membre de la Fondation du Forum d'Assilah, a souligné que les artistes participant à cet événement, à l'instar des éditions précédentes, s'efforcent de réaliser avec finesse et brio des fresques hautes en couleurs qui transformeront la ville en une véritable galerie d'art à ciel ouvert.

Il a souligné que cette édition connait la participation de deux jeunes artistes d'Assilah, qui ont passé par toutes les étapes du parcours artistique du Moussem, à commencer par les ateliers des enfants du Moussem jusqu'à l'atelier de peinture murale, en passant par la participation aux expositions de jeunes artistes, notant que le Moussem d'Assilah leur offre cette année l'opportunité de réaliser leur propre fresque dans leur ville natale.

A l'avenue Ibn Khaldoun, l'artiste Mustapha Alami de Kénitra continue, avec beaucoup de plaisir, de peindre une fresque qui ornera le mur d'un bâtiment, dans l'espoir de plaire et d'attirer l'attention des visiteurs et des passants une fois terminée.

"C'est ma première fresque murale au Moussem d'Assilah, l'occasion de rencontrer le grand public et d'interagir avec sa vision de l'art", a dit M. Alami dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne de l'information en continu M24, exprimant sa gratitude à la direction du Moussem et au comité d'organisation pour cette initiative qui fait sortir l'art des murs des galeries d'exposition et des musées et le rend accessible à tous.

Pour sa part, le jeune artiste-peinte zaïlachi, Mohammed El Alaoui, prépare les couleurs et les outils nécessaires pour aider l'artiste chargée d'une autre fresque à la terminer dans les délais impartis, une tâche qu'il a pris l'habitude d'accomplir durant les précédentes éditions du Moussem.

M. El Alaoui a affirmé que le Moussem d'Assilah offre aux jeunes de la ville l'occasion de bénéficier de l'accompagnement des grands artistes et d'apprendre de nouvelles techniques et méthodes qu'ils peuvent appliquer dans leurs oeuvres, ajoutant: "Nous, les jeunes d'Assilah, avons beaucoup profité du Moussem, en particulier de l'atelier de peinture murale, pour développer nos compétences artistiques et acquérir de l'expérience, en côtoyant les grands artistes qui partagent avec nous leurs expériences, leurs techniques et leur vision des choses".

Quant à l'artiste et professeur zailachi, Mohammed El Bouchti, qui est retourné dans sa ville natale après 40 ans de travail dans une autre ville, pour égayer ses murs d'une magnifique fresque murale, avec des formes géométriques triangulaires et carrées, en utilisant des couleurs chaudes.

"Il s'agit de ma première fresque murale au Moussem", a expliqué M. El Bouchti, notant qu'il avait déjà participé à une exposition collective lors d'une des précédentes éditions.

"Les fresques murales d'Assilah apportent, chaque année, de nouvelles idées, et le public interagit avec ces créations qui transforment la ville en un musée à ciel ouvert, invitant même à reproduire cette expérience dans d'autres villes marocaines et étrangères", a-t-il enchainé, soulignant que ce Moussem a conféré à Assilah une renommée culturelle à l'échelle nationale et internationale, et l'a érigée en "capitale des couleurs et des arts".

Quant à Salima et Sara, elles sont en train de réaliser deux fresques murales adjacentes, après avoir suivi un parcours artistique similaire au Moussem d'Assilah, depuis leur jeune âge en participant aux ateliers de peinture, et aux expositions des enfants du Moussem et des jeunes artistes Zaïlachis.

"C'est un rêve qui est devenu réalité", ont-t-elle dit, exprimant leur fierté de pouvoir laisser leur empreinte sur les murs de la cité des arts.

Ces jeunes artistes au talent avéré incarnent le succès du "parcours artistique" tracé par le Forum d'Assilah, en vue de développer les talents artistiques des enfants en peinture, en sculpture et en écriture et de les accompagner dans les différentes étapes de leur vie.

Dans ce cadre, le secrétaire général adjoint de la Fondation du Forum d'Assilah, Taoufik Louzari, a souligné que l'édition d'été du Moussem culturel international d'Assilah, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de la Fondation du Forum d'Assilah, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication (Département de la culture) et la commune d'Assilah, a débuté le 4 juillet avec l'atelier de peinture murale, organisé depuis 1978, avec la participation de 13 artistes qui laisseront leurs empreintes sur les murailles et les remparts de l'ancienne médina, en plus de l'atelier de peinture murale pour les enfants d'Assilah.

Il a précisé l'édition d'Été sera consacrée aux arts plastiques et sera marquée par l'organisation de deux colloques intitulés "L'art contemporain marocain et la question culturelle" (le 14 et 15 juillet) et "La peinture marocaine et le discours critique" (le 20 et 21 juillet), ainsi qu'un hommage à l'artiste peintre Abdelkbir Rabie, le 16 juillet.

Du 10 au 25 juillet, la Fondation organisera les ateliers des arts plastiques (peinture murale, gravure et lithographie), avec la participation de 29 artistes de différentes nationalités.

Les galeries du Centre Hassan II des Rencontres Internationales abriteront, à partir du 15 juillet, l'exposition conjointe des deux artistes marocains Narjiss El Joubari et Mohamed Anzaoui ainsi que l'exposition des oeuvres de "l'Atelier des Enfants du Moussem", parallèlement à l'atelier de peinture enfantin "les talents du Moussem".

Les activités de la saison estivale du festival apportent une joie aux visiteurs de la ville côtière, tandis que les fresques murales deviennent le symbole d'une ville qui respire l'art et la créativité, avec des sculptures merveilleuses dans plusieurs de ses places.