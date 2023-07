Togo: Prions pour les marins

L'archevêque métropolitain, Mgr Nicodème Barrigah-Benissan, a célébré le 'Dimanche de la mer' en rendant hommage aux marins qui travaillent à bord des navires sillonnant le monde, «invisibles» aux yeux de tous mais dont le travail est essentiel.

S'appuyant sur l'Évangile, le prélat a rappellé que les Actes des Apôtres et le Nouveau Testament racontent de diverses manières «la vie que menaient les messagers de la Bonne Nouvelle avec les travailleurs de la mer, parfois pendant des mois, en partageant leur vie quotidienne et en ouvrant leurs coeurs et leurs esprits à la foi».

Le Dimanche de la mer offre chaque année aux communautés catholiques du monde entier la possibilité de 'ne pas oublier leurs origines et de prier pour ceux qui travaillent aujourd'hui sur les bateaux qui transportent des marchandises de par le monde. Il s'agit de plus d'un million d'êtres humains grâce auxquels notre quotidien devient possible et l'économie est renforcée'. Or, 'nous ne savons rien d'eux, de leur foi, de leur façon d'aimer et d'espérer', a indiqué l'archevêque.