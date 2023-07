Ile Maurice: Les enfants parlent de drogue, d'accidents et de Pravind Jugnauth...

interview

Entre deux arrachages de cheveux, trois «koustik» dignes d'acrobates accomplis et des fous-rires sérieux, Alba (8 ans), Rayan (7 ans), Ayden (8 ans), Diyaan (8 ans) et Khelan (12 ans) nous livrent leurs avis - éclairés cela va de soi - sur des sujets d'actualité. Incursion dans la tête bien remplie de nos petits (avec quelques morceaux censurés pour ne pas heurter la sensibilité des grands).

Vous avez entendu parler des cas d'enfants maltraités, battus, ces derniers temps ? Pourquoi les grands font-ils du mal aux petits, selon vous ?

Alba : Oui, j'en ai entendu parler. Ce sont de méchantes gens qui maltraitent les enfants. Il y a des adultes qui ne voulaient pas avoir d'enfants, ils ont des enfants par accident ; donc ça les agace et ils passent leurs nerfs sur eux, parce qu'ils sont un fardeau, donc ils les maltraitent.

Rayan : Oui. Ils sont méchants, ils n'aiment pas leurs enfants, il y a des adultes qui sont simplement méchants, très méchants. Il faut protéger les enfants de ces personnes-là.

Ayden : Oui, on a parlé de ça en classe hier. Des fois les petits sont pas intelligents, ils sont moches, leurs figures sont déformées, leurs parents ne les aiment pas, ils auraient voulu avoir de beaux enfants intelligents, donc ils s'énervent après eux. C'est pas juste.

Diyaan : Oui, nounn tann sa. Les enfants n'arrivent pas à se défendre contre les grandes personnes qui leur font du mal. Zot pa konn lager zot ankor tipti, ils sont sans défense.

Khelan : Oui. Ce n'est pas normal. Les enfants ne peuvent pas se défendre ; on doit les protéger.

Que doivent faire les adultes pour que les enfants ne souffrent plus ?

Alba : Ils devraient faire une annonce dans le journal, dans les magazines, à la radio et à la télé pour dire aux grands que même s'ils ne voulaient pas avoir d'enfants, ils ne méritent pas d'être battus. Il faut aussi trouver ces gens qui maltraitent les enfants et faire quelque chose avec eux. Il faut les gronder très sévèrement, pas forcément les envoyer en prison.

Rayan : Il faut protéger les enfants qui sont maltraités. Il ne faut pas frapper les enfants, ça ne sert à rien, on peut les gronder s'ils font trop de bêtises. Les grands qui ne veulent plus de leurs enfants peuvent passer une annonce pour les faire adopter, il y a beaucoup de gentilles personnes qui veulent avoir des enfants mais qui n'en ont pas.

Ayden : Les grands qui font ça doivent être punis 'très beaucoup'. Don't do it, otherwise your kids are gonna go 'karate-ninja mode' against you. J'ai un ami, son papa le frappait, il est parti en prison.

Diyaan : Ben il faut arrêter de les frapper tout simplement.

Khelan : Il faut arrêter de les maltraiter. Il faut peut-être enfermer les grands qui font ça ou leur faire la même chose pour qu'ils sachent que les coups, ça fait mal. Il faut des affiches pour sensibiliser les gens et avoir d'autres lois plus sévères.

Qu'est-ce ce qui se passe actuellement dans le pays ? Vous suivez l'actualité ?

Alba : T'as beaucoup de drogues, des parents s'ils découvrent de la drogue, ils peuvent tester ça sur les enfants, en faire des cobayes et ça peut les faire mourir. C'est pas superbe.

Rayan : On parle beaucoup de drogue dans les chansons à la mode que des enfants écoutent, comme celles de Joker Cartel ou 666 Armada et c'est pas bien parce qu'on peut penser que c'est cool mais c'est pas bien pour la santé, ça peut te faire devenir fou, ça peut te tuer et t'envoyer au ciel direct. T'as aussi des parents drogués qui maltraitent leurs enfants et personne ne sait ça.

Ayden : There's a drug called a zombie drug et parfois si la maman et le papa sont divorcés, si le papa prend ça il peut commencer à dévorer l'enfant comme dans les films de zombies...

Diyaan : Il y a de la drogue partout et c'est pas bien. Les adultes ne devraient pas en prendre parce que ça va les tuer et leur faire devenir méchants et leur faire faire des choses et ils vont se faire arrêter par la police. Lerla CDU pour vinn pran bann zanfan-la.

Khelan : Il y a beaucoup de personnes et de parents qui se droguent, qui boivent de l'alcool et qui fument ; ils ne sont plus les mêmes quand ils prennent ces substances-là. Et là même quand les enfants vont leur parler gentiment, ils vont s'énerver et frapper les enfants et les faire pleurer.

Vous connaissez des noms de politiciens ? C'est qui Monsieur Pravind Jugnauth, par exemple ?

Alba : Monsieur Pravind Jugnauth c'est le Premier ministre mais il n'est pas superbe-superbe, un peu comme Le Pen, Poutine (NdlR, on ne dévoilera pas tout ici pour ne pas heurter certaines sensibilités). Les gens s'étaient révoltés contre lui parce qu'il n'avait pas sauvé les animaux après le Wakashio.

Rayan : Monsieur Pravind Jugnauth c'est le Premier ministre de l'île Maurice, il met tout le monde en prison si tu dis du mal de lui. Il y avait aussi Navin... mince je ne sais plus comment il s'appelle.

Ayden : Papao. Monsieur Pravind Jugnauth c'est le président de l'île Maurice. Il y a Madame Zamza (interruption) Rayan, arrête de jouer avec ma queue de cheval.

Diyaan : C'est le Premier ministre de l'île Maurice.

Khelan : Monsieur Pravind Jugnauth c'est notre Premier ministre.

Il y a beaucoup d'accidents en ce moment. Pourquoi ?

Alba : Tu as des personnes qui ont l'habitude de rouler très vite - comme ma maman parfois elle roule vite. Je lui dis de ralentir. Elle au moins elle n'a pas encore fait d'accident mais tu as des gens qui roulent vite et qui font des accidents.

Rayan : Il y a des grands qui boivent de l'alcool et après ils prennent le volant et après ils ont des hallucinations et après ça cause des accidents. Certains pensent qu'ils sont dans un jeu vidéo et ils roulent vite après ils tapent leur voiture contre des arbres parfois sans faire exprès après ils meurent.

Diyaan : Quand des gens boivent ils prennent la voiture et il y a des accidents et ceux qui ne boivent pas sont blessés.

Khelan : Les gens boivent trop, et même s'ils ne tuent pas des gens, ça peut causer de gros dégâts. Il y a aussi des gens qui ne font pas assez attention, comme ceux qui ont de grosses motos et qui roulent n'importe comment.

Ayden : Oui ce matin (NdlR, jeudi) en allant à l'école, j'ai vu un gros camion dangereux. Y'a trop d'accidents parce que les gens prennent trop de drogues et ils boivent trop d'alcool après ils font «iiinnnnn» avec les freins. Sinon, c'est moi le plus top dans les interviews.