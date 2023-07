Ile Maurice: Yogita Baboo-Rama - «On m'a forcée à prendre un congé sans solde parce que je ne voulais pas me faire vacciner contre le Covid»

La présidente de l'AMCCA, se retrouve en pleine turbulence et fait l'objet d'un comité disciplinaire. Avant cela, la syndicaliste a été mise en congé sans solde pour avoir refusé la vaccination contre le Covid-19. Elle nous expose son point de vue.

Beaucoup de personnes ne savaient pas que vous ne travaillez plus depuis deux ans et ne percevez donc aucun revenu. Bref, vous êtes en congé sans solde. Pourquoi ?

Le public ne le savait pas, mais Air Mauritius et les institutions comme les ministères du Travail et de la Santé ainsi que le State Law Office sont au courant. MK ne nous a pas accordé non plus l'option d'un test PCR comme prévu dans la Quarantine Act. MK fait d'ailleurs face à un procès en Cour suprême sur la vaccination obligatoire des employés. L'affaire sera entendue le 15 septembre.

Combien d'employés d'Air Mauritius sont dans cette situation ?

Environ 15 personnes sont concernées. Huit ont déjà entré une affaire en Cour suprême, comme moi. Ces huit employés non vaccinés se sont donc retrouvés en congé sans solde.

Comment avez-vous fait pour tenir la tête hors de l'eau ces deux dernières années ?

J'ai survécu grâce à l'aide de mes parents et mes économies. Mais cela devient de plus en plus dur, car ces économies ne tiendront pas longtemps. D'ailleurs, j'ai dû revoir ma façon de vivre en dépensant le moins possible et en vivant avec le strict minimum.

%

Vous êtes cependant restée la présidente de l'AMCCA. Pourquoi ?

L'AMCCA est une association dont les membres décident par vote qui sera la présidente et ce sont les employés qui désignent les membres lors d'une assemblée générale. Je suis toujours employée chez MK même si on m'a forcée à prendre un congé sans solde.

En tant que présidente de l'AMCCA, que revendiquez-vous devant l'Employment Relations Tribunal (ERT)?

Je dois vous dire que le bureau exécutif du syndicat est le même depuis 2019. On a suivi toutes les procédures, c'est-à-dire, on est passé par le ministère du Travail et la Commission for conciliation and mediation (CCM) mais ensuite, il y a eu un deadlock. Le président de la CCM a dû alors renvoyer l'affaire devant l'ERT en août 2021. Depuis, la procédure avance à pas de tortue, entre renvois et dates éloignées. Au final, un procès qui aurait dû prendre 90 jours, comme cela se doit devant ce tribunal, est toujours en cours depuis deux ans. On a même écrit au président de l'ERT pour se plaindre de tous ces renvois.

Comme si un malheur ne suffisait pas, on menace maintenant de vous traîner devant un comité disciplinaire. Que vous reproche la direction ?

C'est pour tout ce que je viens de vous expliquer que l'exécutif de l'AMCCA a décidé de se faire entendre sur la radio Top FM car on sentait que quelque chose bloquait nos démarches...

Pensez-vous qu'il y a un lien entre l'affaire devant l'ERT et ce comité disciplinaire ?

Oui, c'est lié. Je suis le témoin principal à l'ERT et je devais être contre-interrogée le 8 mai. Or, j'ai reçu ma lettre de demande d'explication le 6 mai alors que je suis intervenue sur Top Fm le 25 avril. Je pense c'était fait pour m'intimider car je me suis souvent exprimée à la radio et dans la presse auparavant sans qu'il n'y ait de demande d'explication. Je vous rappelle qu'on a fait une demande de révision judiciaire sous l'article 72 (a) contre le ministère du Travail, les ex-administrateurs de MK et l'État.

Un gagging order avait été mis sur l'AMCCA par les ex-administrateurs en ce sens. Mais MK n'a pas souhaité aller de l'avant avec cela par la suite. Il faut savoir que l'AMCCA est le seul syndicat qui détient toujours un accord avec MK datant d'avant l'administration. Si on remporte notre procès devant l'ERT, cela peut remettre en question tous les accords collectifs passés par les autres syndicats sous l'administration. Cela pourrait remettre également en question tout ce qui a été fait pendant l'administration. Voilà pourquoi cette affaire gêne tellement.

Êtes-vous satisfaite du soutien de la State and Other Employees Federation (SEF) et de son président Rashakrishna Sadien ?

La SEF a très bien soutenu l'AMCCA. Radhakrishna Sadien a été notre mentor, il nous a aidés à intégrer l'International Transport Workers' Federation, il nous a donné la chance de participer aux conférences du Bureau international du travail, entre autres. Il nous a toujours encouragés et aidés dans notre bataille syndicale et nous a encadré comme il se doit. Je dis chapeau bas pour son dévouement et celui de la SEF.