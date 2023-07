Cote d'Ivoire: Doudou Amaria (présidente de l'Ong Prévoyance) - 'La retraite est un véritable défi...'

La 3e édition des Journées d'échanges et de réflexion de l'Ong Prévoyance a porté sur le thème : "Retraite et société". Elle s'est tenue, du 5 au 7 juillet, à la maison des jeunes et des savoirs de Yopougon-Niangon.

Au cours de cette rencontre, plusieurs experts de la Cnps, Cgrae, Cnam ont apporté des éclairages sur ce thème.

« En prenant l'initiative d'organiser les Journées de la prévoyance et des actions sociales, nous nous sommes fixé pour objectif de rendre plus accessibles les informations, mesures et dispositions prises par les pouvoirs publics aux populations, dans le cadre de la prévoyance et des actions sociales dans notre pays afin d'en garantir un meilleur partage au profit de tous ; ce, pour éviter divers écueils et coups de la vie », dixit Doudou Amaria, la présidente de l'Ong Prévoyance, le 5 juillet, à l'ouverture.

Pour elle, ce thème est le fruit d'un travail méticuleux de toute une équipe. Des experts de la prévoyance et différents acteurs du domaine du social en Côte d'Ivoire se sont prononcés sur le sujet.

Dans son discours, elle a souligné que : « la question de la retraite revêt une importance capitale dans nos sociétés modernes. Elle représente un véritable défi, non seulement pour les individus qui aspirent à une vieillesse paisible et digne, mais aussi pour les institutions et les organismes qui ont la responsabilité de garantir une protection sociale adéquate à tous ».

Doudou Amaria précise qu'en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays, « nous faisons face à une augmentation significative de la population vieillissante. Ce qui impose de repenser nos systèmes de prévoyance et de nous adapter aux besoins spécifiques de nos aînés ».

Ceci dit, pour la présidente de " l'Ong Prévoyance ", il est du devoir de l'État de veiller à ce que ses concitoyens qui ont servi avec loyauté leur pays tout au long de leur vie puissent profiter d'une retraite paisible, sereine, exempte de précarité et de difficultés financières.

L'occasion pour elle de souligner les innovations apportées par la Cnps et la Cgrae : « Leurs dirigeants ont instauré une coordination de leurs services à travers la mise en place du régime de capitalisation ».

Ces journées, selon son initiatrice, veulent encourager la population à prendre plus conscience de l'importance d'épargner pour l'avenir. Sur ce point et vu les propositions des experts, Doudou Amaria se veut optimiste.

Elle a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance à Gilbert Kafana Koné, maire de Yopougon, qui a ouvert les portes de sa commune pour la tenue de cette rencontre à Siriki Diarrassouba, le directeur général de la Protection sociale, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers.