Ile Maurice: Andrea Lodges - Des joyaux incrustés dans la nature

Situé sur la côte sud de l'île Maurice, Andrea Lodges est un véritable joyau qui se fond harmonieusement dans des panoramas époustouflants sur l'océan Indien d'un côté, et la végétation luxuriante ainsi que les champs de canne à sucre de l'autre.

Le paysage serpente le long de la rivière des Anguilles jusqu'à se confondre avec les falaises de pierre noire, où les vagues rugissantes se brisent avec puissance. La fraîche brise marine apaise l'esprit et l'âme, offrant aux clients une sensation de revitalisation.

Alan Eroolappen travaille depuis déjà neuf ans à Andrea Lodges. Il a commencé comme responsable de salle, mais au fil des années, il a été promu manager. Il explique qu'Andrea Lodges n'est pas seulement un hôtel, mais organise également des fêtes, mariages et séances de team building. «La plupart de nos clients viennent ici pour se détendre, se ressourcer en pleine nature et profiter de l'air frais. Ils se déconnectent de leur routine quotidienne.»

Il précise qu'Andrea Lodges Mauritius propose 10 chalets en bord de mer, conçus de manière rustique avec des tons clairs et une décoration raffinée qui reflètent une harmonie paisible avec les environs. Les chalets sont entièrement meublés et équipés de ventilateurs de plafond, de moustiquaires, d'un plateau/bouilloire et d'une salle de douche privative. Chaque chalet dispose également d'une terrasse privée où les clients peuvent admirer la vue et se laisser imprégner par la tranquillité des lieux.

La piscine principale se trouve à proximité du restaurant. «Ici, vous pouvez nager en toute quiétude tout en profitant d'une vue incroyable sur l'océan. C'est l'endroit idéal pour se détendre et se laisser aller. Pour ceux qui recherchent des sensations fortes, nous proposons diverses activités, telles que des promenades guidées jusqu'au sommet des falaises à travers le parc protégé des cerfs, des excursions vers des sites d'intérêt locaux comme des cascades et des plages, ainsi que du VTT», souligne Alan Eroolappen. Le tir à l'arc et la pétanque sont également disponibles.

Le restaurant, doté d'un toit en chaume, offre une vue unique et accueille les clients avec de délicieux plats locaux. Au petit-déjeuner, vous avez le choix entre un buffet anglais ou continental. Un menu à la carte est également proposé pour le déjeuner et des pique-niques peuvent être organisés pour ceux qui ne sont pas présents au lodge. Le dîner est un menu composé de trois plats.

Le prochain projet d'Andrea Lodges : se mettre totalement au vert. «Nous commençons à mettre en place un système de recyclage et de tri des déchets. Les déchets de cuisine seront utilisés comme compost. Nous avons déjà un potager à Andrea Lodges et les légumes récoltés sont utilisés dans nos plats. D'ici la fin de l'année, nous n'utiliserons plus de plastique. Nous voulons aussi être autosuffisants en termes d'énergie en misant sur le solaire à l'avenir», explique le manager.

Anil Kunniah, 44 ans, travaille en tant que guide à Andrea Lodges depuis plus de 16 ans. Il propose de faire découvrir le sud de l'île aux visiteurs. «Nous proposons des randonnées à Senneville, Gris-Gris et dans les régions avoisinantes, telles que la cascade Cécile. Une promenade à travers la forêt de Combo jusqu'à la cascade Léon est un véritable régal pour les amoureux de la nature. Vous pourrez découvrir de nombreuses espèces endémiques et contempler la spectaculaire cascade de 20 mètres cachée dans la forêt, une véritable merveille pour les yeux !»

Il y a la rivière des Anguilles, où l'eau jaillit du lac sacré de Grand-Bassin, poursuit Anil avec passion. «La rivière, qui s'écoule à proximité de nous, comprend un petit point d'eau surnommé bassin anglais, où les gens viennent apprendre à nager et plonger en toute sécurité.» Vous pouvez également visiter la cascade de Senneville, surnommée Délo tonbé par les habitants de la région. Il s'agit d'une courte randonnée d'environ une heure où les gens peuvent se détendre sous la cascade.

Alan souligne que 60 % des clients sont Mauriciens et nombreux sont ceux qui reviennent deux ou trois fois par an... Comme on les comprend !