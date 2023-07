Ile Maurice: Ces feux d'artifice qui annoncent l'arrivée de la drogue...

Révélation explosive. Les feux d'artifice ne sont pas utilisés uniquement pour le Nouvel An ou quand on a remporté une belle somme au Loto. Ils s'élèvent également vers le ciel pour annoncer que «zafer-la inn vini».

Bien que les feux d'artifice soient magnifiques à regarder, exprimant souvent la liesse des célébrations, ce n'est pas leur seule raison d'être. Pour certains, ils servent aussi à annoncer la disponibilité de drogues...

Lors d'une conférence, le 26 juin, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'abus et le trafic de drogues, la toxicomanie, avec tout ce qui l'entoure et ses ravages dans la société, a été abordée. Un activiste social, s'exprimant au cours de la discussion, a affirmé que les feux d'artifice ne sont pas seulement une façon de marquer des célébrations, mais sont aussi utilisés comme un moyen de communication, voire un signal, pour annoncer que 'zafer la inn vini', à savoir, l'arrivée et la disponibilité de drogues, afin que les consommateurs puissent s'approvisionner. À titre d'exemple, à Flic-en-Flac, dit-il, les choses semblaient au départ normales, mais lorsque les feux d'artifice sont devenus plus fréquents la nuit, les gens ont commencé à se poser des questions et se sont vite rendu compte de la situation.

Mais comment cela se déroule-t-il ? Nous avons voulu savoir. Dans cette partie du pays, il s'agirait d'une pratique qui se perpétue. Le but est d'alerter les personnes concernées et impactées par ce cercle que le stock est disponible et qu'elles doivent maintenant attendre une confirmation sur le moment où elles pourront s'approvisionner. Par ailleurs, il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'un feu d'artifice est tiré le long de cette côte, cela implique qu'il a un rapport avec ce trafic. Ce signal particulier de feu d'artifice est planifié méticuleusement, d'habitude pendant les heures tardives de la nuit.

%

Flic-en-Flac ne serait pas le seul endroit où ce moyen de communication est utilisé. Sur cette liste figurent d'autres régions, telles que Bambous ou Baie-du-Tombeau. À Baie- du-Tombeau, selon des informations recueillies sur le terrain, le scénario se présente différemment. En effet, nous explique-t-on, après avoir transporté la cargaison par camion de la baie en toute sécurité, un feu d'artifice est lancé au bord de mer, en face de la plage, pour faire savoir à ceux concernés que «zafer-la inn vini».

Un moyen parmi d'autres

Au cours d'une soirée plutôt froide, la plage à Baie-du-Tombeau offre une vue claire et magnifique. Le déchargement des navires est clairement visible, pendant que quelques personnes sur la plage s'adonnent à leurs occupations. Existe-t-il un 'timing' habituel pour utiliser ce moyen de communication de feu d'artifice vers la plage ? a-t-on voulu savoir. Réponse : il n'y a pas de moment précis, car la communication peut avoir lieu pendant la journée, en début de soirée ou même tard dans la nuit, en fonction du moment où la cargaison est transportée avec succès par le camion.

L'essentiel est de savoir avec précision et exactitude le jour de l'arrivée de la cargaison. Par conséquent, la pratique consiste à aller observer depuis le bord de mer jusqu'à ce que le feu d'artifice soit lancé, car il serait déjà arrivé, par le passé, que des feux d'artifice soient lancés même pendant la journée.

Dans ces diverses régions, malgré des scénarios différents, on s'accorde sur un fait : ce mode de communication via les feux d'artifice existe depuis longtemps, et ce n'est qu'un moyen parmi d'autres au sein des réseaux pour faire passer des messages en mode 'incognito'. Et qu'en est-il lorsque cette tactique de communication est connue de tous ? On en trouve une nouvelle, car la créativité pour y penser est bien là, tout comme sa nécessité dans cet univers de trafic de drogues.